18.08.2019 22:42

TFF 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik sorumlusu Uğur Bayarslan, takım olarak riske girdiklerini belirterek, "Kendi sahamızda hedefimiz galibiyetti." dedi.

Bayarslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki takımın da oyuna dengeli başladığını söyledi.

Maçın henüz 5. dakikasında gol yediklerini aktaran Bayarslan, "33. dakikada yediğimiz golle de hiç beklemediğimiz şekilde 2-0 geride soyunma odasına gittik." dedi.

Bayarslan, bu durumu arzu etmediklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Çünkü iyi hazırlandık. İlk maçların zor olacağını biliyorduk. Biz ikinci yarıya iki değişiklikle başladık ve tamamen pozisyon zenginliğiyle hep önde olduk. Peş peşe attığımız iki golle beraberliği sağladık. Bu moralle takımımız daha çok pozisyona girmeye başladı. İstanbulspor'un kontra ataklarla gol arayacağını biliyorduk. Burada riske de girdik. Çünkü fazla adamla hucum ettik. Kendi sahamızda hedefimiz galibiyetti. Bu riski alarak pozisyonlar de bulduk. İkinci yarıda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

"İlk yarı üçüncü ve dördüncü golü bulup, maçı bitirebilirdik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, maça çok iyi başladıklarını dile getirdi.

İlk yarıda topa sahip olduklarını ve her şeyin istedikleri gibi olduğunu anlatan Avcı, "İki tane gol bulduk. İlk yarı üçüncü ve dördüncü golü bulup, maçı bitirebilirdik ama olmadı. Devre 2-0 bitti." ifadelerini kullandı.

Avcı, ikinci yarı rakibin üzerlerine daha çok geleceğini bildiklerini belirterek, "İkinci yarıda ilk 15 dakikayı geçirmek istiyorduk, olmadı. Duran toptan erken gol yedik. Daha sonra bir gol daha yedik. Maç bu şekilde gitti. Sonra oyuna hamle yapıp, pozisyon bulmaya başladık. Golü tekrar bulabilirdik ama maç berabere bitti. İki takımı da tebrik ediyorum. Takımımız bize göre çok iyi mücadele etti. Bir puan iki takım için de iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA