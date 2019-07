Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Audi Kupası'nda 6-1 yenildikleri Bayern Münih müsabakasının futbolcularının bu seviyede neler yapabileceğini görme adına önemli olduğunu söyledi.

Ersun Yanal, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da düzenlenen turnuvadaki maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Audi Kupası'nın gelenekselleşecek bir turnuvaya olduğunu anlatan Yanal, "Uzun bir süre sonra Fenerbahçe bu arenada güçlü rakiplerle oynadı. Hazırlık döneminin içinde birçok problemle boğuşuyoruz ve takım olma konusunda sıkıntı yaşayoruz. Buradan önemli sonuçlarla ayrılacağız. Oyuncularımızın bu seviyede ne yapabileceğini görme adına önemliydi." diye konuştu.

Yedikleri gollerden sonra takımının dağıldığını aktaran Ersun Yanal, "Golü yedikten sonra Fenerbahçe'nin dağılması ve oyundan düşmesi bizim için önemli bir tespit. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz pozisyon olarak aksadı. Bunların giderilmesi için oyuncuların doğru pozisyon alması gerektiğini gördük. Bu turnuvadan çıktığımızda öz güvenimiz yerinde olması gerek. Hem takım olarak hedefimiz hem de oyuncularımızı kazanmak adına önemli bir sürecin içindeyiz. Yaptığımız hatalardan ders çıkaran ve bunu düzeltmek için birlikte çalışan bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

Transfer beklentisi

Ersun Yanal, derin bir kadroya sahip olmadıklarını, eksiklerini tamamlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Hazırlık maçlarında eksiklerini gördüklerini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. Bu tür maçları oynayarak eksiklerimizi görmek imkanına da sahibiz. Eksik oyuncularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok derin bir kadroya sahip değiliz. Bunun sıkıntılarını bazen zorluklarla yaşıyoruz. Önümüzde bir kulvar var o da şampiyonluk kulvarı. Bunu rahatlıkla geçebileceğimizi ve değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimiz ve temaslarımız belli. Uzun süredir çalışıyoruz. Umarım kısa süre içinde halledip bir an önce takıma katarız ve istediğimiz düzeye de oyuncularımızı çıkarırız. Eksiklik bizi zorluyor ama bu bir mazeret değil. Bir an önce toparlanmak ve çalışmak önümüzde bizi bekleyen gerçek."

"Hatalar şefkatle ve sevgiyle karşılanmalı"

Ersun Yanal, Fenerbahçe taraftarı tarafından protesto edilen Nabil Dirar'ın hatalarının şefkatle karşılanması gerektiğini söyledi.

Dirar'ın izinden yeni döndüğünü hatırlatan Yanal, "Hazırlık maçları yapıyoruz. Dirar iki gün önce geldi. Takımımızla bir antrenman yaptı. Özel antrenman programlarını yürütüyordu. Bu tür maçlarda hatalar şefkatle ve sevgiyle karşılanmalı. Takımın buna ihtiyacı var. Sanıyorum bir daha olmaz. Daha sonra alkışladılar zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal, Dirar'ın takım için çalışan bir profil olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işi sevgiye bağlıyorum. Bizler biraz sevdiğimizde çok fazla sıkıp canını acıtabiliriz. Bazen sevgiyi de abartabiliriz. Daha sonra Nabil'i alkışlayıp desteklediler. Nabil, mevkisi olmayan sol bekte oynadı. Oyuncunun fedakarlığı var. Nabil'in profesyonelliğini ve coşkusunu destekliyorum. Çok mücadele eden, koşan, takım için her pozisyonu oynayan, görevden kaçmayan, düzgün bir profil. Takımına çok faydalı olacak. Bize bugün yardımcı oldu. Bence çok geç gelmesine rağmen topunu oynadı. Kendisine teşekkür ederim."

"Fenerbahçe bu tür turnuvalara katılmalı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, sarı-lacivertli takımın bu tür bir turnuvaya katılması gerektiğini söyledi.

Bayern Münih'in yanı sıra Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid ve Tottenham'ın da yer aldığı turnuvaya katılım zamanlamasının doğru olup olmadığının sorulması üzerine Yanal, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe bu tür turnuvalara katılmalı. Fenerbahçe'nin prestiji ortada. Bunlar hazırlık maçları. Ben skordan farklı şeylere bakıyorum. Bu tür skorlar olabiliyor. Burada olmak önemli. Şu anda görünmeyen ayrı sıkletlerin karşılaşması gibi olsa da Fenerbahçe'nin kendi sıkleti var. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün sıkleti var. Biz her zaman bunun arkasındayız. Bunu düzeltecek tecrübeye sahibiz. Kısa süre içinde eksikleri giderip gerçek Fenerbahçe'nin şablonunu göreceğiz. Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarında kötü oynamadığımızı düşünüyorum. Bu maçta gol sonrasında dağıldık. Hasan Ali'nin çıktığı anda eksikken gol yedik. Arkasında 3 golde bireysel hatalar arka arkaya gelince takım demoralize oldu. İçeride konuşup onu toparladık."

Ersun Yanal, Vedat Muric ve Max Kruse'nin önemli oyuncular olduğunu belirterek, "Bize çok büyük katkıları olacak. Moses ve Rodrigues'in performansları arttıkça onlara katkısı büyük olacak. Hücumda önemli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün orijinal pozisyonunda olmayan futbolcularla oynamak zorundaydık. Onların hatalarını hata olarak değerlendirmiyorum. O pozisyonlarda yapılan hatalar oyunculara mal edilemez. Muric ve Kruse'nin performansı takım adına iyi. Zaman zaman onların da düştüğü oldu ama önemli katkılar verecekleri kesin. Onları destekleyecek birkaç oyuncunun performansıyla bize olumlu bir şekilde dönecek." ifadelerini kullandı.

Oyundan çıkmak zorunda kalan Hasan Ali Kaldırım'ın durumunu değerlendiren Yanal, "Ağır bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Yarın sonucu alacağız." diye konuştu.

Basın toplantısında sonra kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada ise Hasan Ali'nin ayağının altında yırtık hissettiği ve durumunun yarın yapılacak testlerden sonra netleşeceği bildirildi.

Kovac: "İstediklerimizi tamamen sahaya yansıttık"

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac ise istediklerini sahada uyguladıklarını söyledi.

Takımın durumunun iyi olduğunu anlatan Hırvat teknik adam, "Bugün istediklerimizi tamamen sahaya yansıttık. Çok pozisyon ürettik. İyi bir defans yaptık. Şu an takım fiziksel olarak çok iyi. Bugün oyun olarak da iyiydik." diye konuştu.

Kaynak: AA