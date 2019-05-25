Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Rakibimizi bizden üstün kılan, son pasları iyi yapmaları ve bitirici olmalarıydı." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını, ilk 15 dakika golü bulana kadar rakibin kalelerine gelmediğini söyledi.

Kalelerine ilk gelen topun gol olduğunu aktaran Buruk, "Bunu büyük maçlarda çok çektik. Bu tür önemli karşılaşmalarda erken gol yemememiz gerekiyor. Bunun sonunda kaçırdığımız toplar geri düşmemize neden oldu. Daha çok rakip sahada oynayan bizdik. Trabzonspor'un usta ayakları sonuca gitti." şeklinde görüş belirtti.

Oyun disiplinini kaybettikleri anlar olduğuna değinen Buruk, "Son pasları çok kötü oynadık. Rakibimizi bizden üstün kılan, son pasları iyi yapmaları ve bitirici olmalarıydı. Maçın sonunda hakem basit fauller çalarak, oyuncular ise yere yatarak baskı kurmamızı engelledi. Maçın hakemi her şeye faul çalmaya başladı. Oyuncular çok fazla yerde yattı. Böyle kolay bir hakem bulunca rakip bunu değerlendirmek istedi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Çaykur Rizespor'da kalıp kalmayacağıyla ilgili, "Kendi ailemle görüşeceğiz. İstanbul'da yaşıyorlar. Kulübümüzün burada düşünceleri nedir, bunu değerlendireceğiz. Rizespor'u, Rize'yi, taraftarını çok seviyoruz. Başkanımız ağabeyim gibi. Çok emek veriyorlar. Biz ağabey kardeş gibi olduk. Burada çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta net olarak kararları veririz." diye konuştu.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Genç oyuncularımız dahil olmak üzere hepsi iyi ki var. İyi ki bu formanın bir parçası oldular. Sadece ve sadece sevgiyi sempatiye dönüştürerek bu günlere geldik." dedi.

Karaman, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu kaydetti.

Hayat felsefelerinin barış ve kardeşlik üzerine olduğunu aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Bu özelliğimiz bizim sporda var olmamızı sağladı. Geçmiş dönemde yaşanan bazı kırgınlıklar olabilir. Bu tarz sorunları gün yüzünde tutabilecek, sinir sistemlerini harekete geçirecek sıkıntılar olabilir. Dünü dünde bırakmak gerekir. Kültürleri birbirine yakın iki şehrin bu müsabaka ile küskünlükleri geride bırakıp geleceğe iyi bakmasını istiyorum. Rize'de dostlarım var, Trabzon benim yuvam olmuş. Yanlış aramaya kalkarsak birbirimizin yüzüne bakamayız. Kusur, yanlış varsa camiam adına özür diliyorum. Küskünlükleri geride bırakmak mübarek günlerde hepimizin görevi."

Son ana kadar ligde çok zorlukları olmasına rağmen aile ortamı oluşturduklarını vurgulayan Karaman, "Bir gün birbirini kırmamış, arkadaşını rencide etmemiş, birbirine sadece dostluk duygusu içerisinde sarılmış oyuncu grubum var. Genç oyuncularımız dahil olmak üzere hepsi iyi ki var. İyi ki bu formanın bir parçası oldular. Sadece ve sadece sevgiyi sempatiye dönüştürerek bu günlere geldik. Emeği geçen başkanımız nezdinde yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gönül hep daha güzelini arzu ediyor." ifadelerini kullandı.

Hugo Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine Karaman, bu sorunun muhatabının kendisi olmadığını, Rodallega'nın kendilerinden biri gibi çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA