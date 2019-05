Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Her şeye rağmen Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk. İki kupa aldık, inşallah üçüncü kupayı da Ağustos'ta alıp yeni sezona o şekilde devam edeceğiz." dedi.

Albayrak, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'a şampiyon olarak geldiklerini ve şampiyon olarak gittiklerini söyledi. Albayrak, "İki şampiyonlukla sezonu kapattık. 2-0 öne geçtiğimiz maçı 4-3 kaybettik. Bunun için üzgünüz ama birçok futbolcumuzu görme imkanı bulduk." diye konuştu.

Sivasspor'u tebrik eden Albayrak, "İyi bir maç oldu, seyirci fazla yoktu. Yenildiğimiz için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok rahat kazanacağımız bir maçta 4-3 mağlubiyetle ayrıldık. Her şeye rağmen Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk. İki kupa aldık, inşallah üçüncü kupayı da Ağustos'ta alıp yeni sezona o şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bizim olduğumuz her yerde şampiyonluklar vardır"

Şampiyonluk kutlamalarına taraftarları davet eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bütün taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz. Boş yer kalmasın, doyasıya şampiyonluğu kutlamak, taraftarlarımızla bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Kupamızı bir alalım, ondan sonra gidip kendimizi baktıralım, kendimizin de bakıma ihtiyacı var, çok yorulduk. Ondan sonra hocamızla beraber oturacağız. Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadroyla çıkacağımızdan emin olabilirsiniz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bizim olduğumuz her yerde şampiyonluklar hep vardır."

Kaynak: AA