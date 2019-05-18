Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 6-1 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü İlhan Özer, "Gaziantep'e play-off'ta, mücadelesinde başarılar diliyorum." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri için önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Rakiplerini zor duruma düşürecek pozisyonlara girdiklerini aktaran Özer, "1-1'lik skoru da bulduk. Genç arkadaşlarımızın bireysel paylaşım hatalarından kaynaklanan goller yedik. 6-1 gibi bir sonuç oldu. Gaziantep'e play-off'ta, mücadelesinde başarılar diliyorum. Gençlerbirliği ve Denizlispor'u da Süper Lig'e yükseldikleri, tekrar döndükleri için kutluyorum." diye konuştu.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Birinci hedefleri olan play-off'a kaldıklarını belirten Altıparmak, "Maçın başından belirli bir fark olana kadar çok ciddi bir şekilde oynadık. Hak ettiğimiz, farklı bir galibiyet elde ettik. Şimdi play-off'taki Osmanlıspor maçına odaklanacağız. Ligdeki maçlarla play-off maçları farklı oluyor. Hem oyuncularımızın deneyimi hem de play-off deneyimlerimizden dolayı play-off'un en şanslı takımı biziz. Tabii bunu hem skor hem de oyun ve mücadele ile kendi lehimize çevireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Tek hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunun altını çizen Altıparmak, "Şampiyon olmak için de şu anda Osmanlıspor engeli var. İnşallah hem içeride hem de dışarıda oynayacağımız maçlardan sonra finale kalacağız. Finalde İstanbul'da buluşacağız." diye konuştu.

Altıparmak, artık taraftarı yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA