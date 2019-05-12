Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kişisel hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin sadece 1 puan almak için geleceğini bildiklerini ve buna göre oyun planı hazırladıklarını ifade etti.

Oyun kontrolünün sürekli kendilerinde olduğunu belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın geneline baktığımızda her şeyi yapmak isteyen bir takımdık, rakip sadece bir puan için gelmişti. Çok fazla çıkmadan oynayacaklarını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar isteğimizi, arzumuzu korusaydık galip geleceğimizi biliyorduk. Çok pozisyon yakaladık. Kişisel hatalardan bugün golleri yedik yine kendi hatamızla topu kaptırdık ve ikinci golü yedik. Bugün çok istedik ve çok arzu ettik ama olmadı. Yediğimiz gollerle bugün mağlup olduk üzgünüz ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Haftaya Karabükspor'u yenip play-off'a kalmak istiyoruz. Bugün Anneler Günü ve annelerimizi üzdüğümüz için özür dileriz."

Üzülmez: "Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de Süper Lig'e çıktıkları için camia olarak mutlu olduklarını söyledi.

Sezon başından beri çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz. Gençlerbirliği camiası çok değerli bir camiadır. Hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren oyuncu grubumuzla çok iyi bir sinerji yakaladık, güzel bir birliktelik oluşturduk, hep beraber takım bütünlüğünü yakalayarak mutlu sona ulaştık. Her başarının altında iyi bir emek var, hiçbir başarı emeksiz olmaz. Başarı kolay olmadı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra oyuncularımızı bu maça motive etmek kolay olmadı. Futbolcularımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Gençlerbirliği camiasını hak ettiği hedefe ulaştırdılar. Oyuncularımızla beraber güzel bir bütünlük ve takımdaşlık olgusu ortaya koyarak mutlu sona ulaştık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum çok karakterli bir gruba sahibim. İbrahim Üzülmez olarak geçen sene Çaykur Rizespor ile bu mutluluğu yaşadım şimdi de Gençlerbirliği ile bu mutluluğu yaşıyorum, şükürler olsun."

Kaynak: AA