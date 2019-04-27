Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi bir futbol oynamadıklarını ifade etti.

Oyuncu performanslarının kötü olmasının kendilerini etkilediğini dile getiren Altıparmak, şöyle konuştu:

"Rakibin maçın başından sonuna kadar yaptığı tek şey, katı bir savunmanın ve Muhammet Reis ile topu buluşturmaktı. Bunu da iyi gerçekleştirdiler. Özellikle 2-0 yenik durumdan geri dönmemiz bizim için sevindirici bir olay. Oyuncuların son dakikalarda ayakta kalmaları, maçı çevirmeleri önemliydi. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 3 hafta kaldı ve her puanın altın değerinde olduğu maçlar başladı. Bunu önümüzdeki maçta telafi edeceğiz."

Sözeri: "İnşallah sıkıntı yaşamayacağız"

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, geçmişte görev yaptığı Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Gazişehir Gaziantep önünde puan veya puanlar alabilmek için sahaya çıktıklarını anlatan Sözeri, "Maçta 2-0 öne geçtikten sonra berabere kalmak açıkçası bizi üzdü. Bu atmosferde oynarsak, inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Göreve başlayalı 2 gün oldu. Bu süredeki çalışmalarımızda Gazişehir Gaziantep'in durumuna göre bir analiz yaptık. Bulduğumuz goller, hazırlanış açısından güzeldi. Artık önümüze bakacağız. Oyuncularım, bedenlerinde ne kadar ter varsa hepsini sahada akıttılar." diye konuştu.

Sözeri, gelecek hafta oynayacakları Adana Demirspor maçının kendileri için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu nedenle tribünleri dolu görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA