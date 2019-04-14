Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligdeki rakiplerinin kaybettiği bir haftada kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını kutlayarak, çok istedikleri bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Kağıt üzerinde maçın favorisi göründüklerini ancak bu tür müsabakaların oldukça zor olduğuna işaret eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Çok kötü bir gol yedik. Golden sonra rakibimiz de üstümüze geldi. Bugün bizim için önemli olan, ligdeki rakiplerimizin kaybettiği haftada 3 puan alabilmekti. Ligin boyu çok kısaldı. Bu da stresi arttıracak. Ama biz tecrübeli bir takımız. O yüzden bunun bize avantaj getireceğini düşünüyoruz. Bu maçı bir kenara bırakıp, önümüzdeki haftalara bakacağız."

Altıparmak, ligde nasıl başlandığının değil, nasıl bitirildiğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Şu an her şey bizim için iyi. İlk 18'e alamadığımız oyuncular, başka takımlarda ilk 11 bile oynar. O yüzden alternatifli bir kadromuz var. Kadrodaki herkes oynayabilecek durumda. Bunun katkısıyla yolumuza daha iyi devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arın: "Rakibimiz galibiyeti hak etti"

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Gaziantep'e düşme hattından mümkün olduğunca uzaklaşıp, matematiksel anlamda rahatlamak için geldiklerini söyledi.



Gazişehir Gaziantep'in de üst sıralardaki mücadelesinde galibiyete ihtiyacı olduğunu anlatan Arın, "Rakibimiz iyi başladı. Maçın hemen başında gol yedik. Ardından eşitliği sağlamaya çalıştık ama yapamadık." şeklide konuştu.

Çok fazla pozisyona girdiklerini ancak son paslarda etkisiz kaldıklarını aktaran Arın, "Gaziantep takımı tecrübeli ayaklara sahip. Biz beraberlik için öne çıktığımızda, doğal olarak arka taraf da boş kaldı ve rakibimiz goller buldu. Keyifli bir maç oldu. Rakibimiz galibiyeti hak etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA