Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kalan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip hedefi yakalayacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İldiz, bugün Denizli'de futbol adına müthiş bir atmosfer olduğunu, stada gelirken kendilerini karşılayan taraftarların, maç sonuna kadar inanılmaz bir destek verip, inanmışlıklarını gösterdiğini kaydetti

Boluspor'un zorlu bir rakip olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"Maç özellikle ilk yarı biraz dengede gitti. Bizim cezalı ve sakat oyunculardan dolayı ufak tefek sıkıntılarımız vardı ama sonuçta sahaya 11 kişi ile çıkıyoruz. Tam istediğimizi yapamasak da ilk yarı başa baş gitti. Baskı kurmaya çalıştık ama çok istediğimiz bir baskı olmadı. İkinci yarı, özellikle penaltı pozisyonundan sonra, inanılmaz derece oyunu domine ettik. İstatistikleri getirdi yardımcılarım. Bugüne kadar en fazla şut attığımız, en fazla korner kullandığımız müsabaka ama bazen olmayınca olmuyor. Gerçekten bugün top bizi sevmedi mi diyelim, girmedi mi diyelim bilemiyorum. Tabii ki rakip kaleciyi ve savunmasını da kutluyorum, 1-2 tane kontratağa da çıktılar. Son saniyeye kadar çok istedik ama olmadı ve maç berabere bitti. Özellikle ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı arkadaşlarımı kutluyorum. Biz bu mücadeleyi verelim, hedefi yakalayacağız diye düşünüyorum"

Taraftarlarına teşekkür eden İldiz, "Bugün üç puan yerine bir puan aldık. Kalan 5 maçın ne kadar zorlu olduğunu herkes görmüştür. Çünkü her maçımız final. Tabii biz de hedef takım olduğumuz için, rakiplerimiz farklı oynuyorlar. Bu konuda herkese saygı duyuyorum. Bugün özellikle ikinci 45 dakikada her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Futbolda bazen bunlar oluyor. Kalan 5 maçımızı inşallah en iyi şekilde bitirip, hedefi yakalayacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum"

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Abalı Denizlispor gibi şampiyonluğu kovalayan, hücum hattında çok önemli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacaklarının bilincinde sahaya çıktıklarını aktardı.

Maçın ilk yarısını düşük tempoda bitirip, ikinci yarıda daha etkili olmayı planladıklarını dile getiren Kaynak, "Pozisyonlar da bulduk. Hatta penaltı bile kaçırdık. Tabii bu pozisyonları ve penaltıyı kaçıracağımız hesapta yoktu. İstediğimiz üç puandı ve burada alabilirdik. Maçın geneline baktığımız zaman, son 10 dakika dışında istediğimiz futbolu oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA