Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, taraftarlarının önünde kaybetmenin üzücü olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yusuf Şimşek, beklemedikleri bir yenilgi yaşadıklarını dile getirdi.

Müsabakaya galibiyet için çıktıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Hafta içinde oynadığımız Gazişehir Gaziantep maçının ardından dinlenme şansımız olmadı. Rakip daha dinç çıktı. Zaten bunun sonucunu 70. dakikadan sonra bazı oyuncularımızda gördük. Mağlup duruma düştük. Maçtan sonra söylenecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bahanelerin arkasına da sığınmıyorum. Önümüzde oynamamız gereken, kazanmamız gereken 6 maç var. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki maçlara da kazanmak için çıkacağız."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, iyi yolda olduklarını ifade etti.

Karşılaşmada Afjet Afyonspor'un da iyi mücadele ettiğini anlatan Özat, şunları söyledi:

"Afyon takımı ligde kalma adına önemli bir mücadele veriyor. Bu tarz maçlarda takım savunmasını iyi yapmanız lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde 7 maç daha var. O maçlarda da elimizden geleni en iyi şekilde vermek zorundayız. Çok daha iyi olmak zorundayız. Eksiklerimiz var. Ligin bitimine yaklaşmış olsak da iyi yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki maçları da aşarsak, büyük bir yol katetmiş oluruz. Oyuncularımın ayaklarına sağlık."

Kaynak: AA