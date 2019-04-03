Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kazandıkları için mutlu oldukları söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige verilen aranın ardından elde ettikleri galibiyetin çok önemli olduğunu ifade etti.

Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyemediklerini belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Biz mümkün olduğunca kanatlardan oynamaya çalıştık ama bunu ilk yarıda pek başaramadık. İkinci yarıda oyunu kanatlara iyi şekilde açtık ve her şeyi denedik diyebilirim. Galip gelmek için daha fazla mücadele eden bir görüntümüz vardı. Oynadığımız futbolla 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok önemli 3 puandı. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Bundan sonra yedi final haftamız kaldı, daha çok çalışacağız."

Şimşek: "Takımın küme düşmeyeceğine inanıyorum"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, penaltıdan atılan golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçın genelinde iki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığını anlatan Şimşek, "Maçın hakkı beraberlikti. Ben futbolcu kardeşlerimin verdikleri mücadeleden son derece memnunum. Hepsinin tek tek alnından öpüyorum. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçına taraftarlarımızı davet ediyorum. Ben bu takımın küme düşmeyeceğine inanıyorum. Futbolcularımız küme düşme olayını kendine yakıştıramıyor. İnşallah Afyonspor hak ettiği yerde kalacak." ifadelerini kullandı.

Geçmişte formasını giydiği takım Gaziantepspor'un durumuna da değinen Şimşek, takım için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA