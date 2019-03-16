Maçın Ardından

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta iyi bir dönüş yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan sarı-lacivertli futbolcu, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda yeterince pozisyon üretemedik. Daha olmamız lazım ama herkes de biliyor ki Fenerbahçe tarihinin belki en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz. Takımda bunun da verdiği üzüntü ve baskı olabilir. Taraftarlarımıza çok daha iyi bir Fenerbahçe izlettirmemiz lazım. Bugün de stadı doldurmuşlardı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Pozisyonlar da ürettik. Son bölüme girilirken kötü bir gol yedik. Önemli olan yediğimiz golden sonra dönüş yapabilmekti. Bugün bunu gerçekleştirdik. Önemli olan kazanmaktı. Sivasspor da iyi mücadele etti. Zaten bütün takımlar bize karşı çok ayrı bir motivasyonla oynuyor."

Takımdaki bütün oyuncuların ellerinden geleni yaptığını aktaran Sadık Çiftpınar, "Performansımızda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Bugün herkes elinden geleni yaptı. Ben de takımım için elimden geleni yaptım. Maçın içinde hatalar elbette oluyor. Sonuç olarak bugün kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Sadık Çiftpınar, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Milli takıma çağrılmayı uzun zamandır bekliyordum. Evkur Yeni Malatyaspor'da oynadığımda da beklentim vardı. Bu kampta da olabilirdi. Çağrılan arkadaşlarımız da çok kaliteli. Milli takımın hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını istiyorum. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah günü geldiğinde milli forma bize de nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA