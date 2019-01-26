Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir maç oldu" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "İyi bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Öne geçtik ama skoru koruyamadık. Son dakikada gol attık. Hakemlerin yorumları farklı olabilir ama saygı duymamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Altıparmak: "Hakemler, maçın sonucuna etki etti"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlarla maçın sonucuna etki ettiğini dile getirdi.

İstanbulspor'un oyunu çirkinleştirmeden oynayan iyi bir ekip olduğunu aktaran Altıparmak, "Biz de deplasmanda iyi oynayan bir ekibiz. Maçta daha çok kazanmayı isteyen ekip bizdik. Geri düşmemize rağmen oyundan kopmadık öne geçtik. Chabbi'nin kaçırdığı pozisyon gol olsa farkı 2'ye çıkartıp, kazanabilirdik. Anlaşılmaz şekilde hakemler karşımıza geçiyor. Sahadaki futbola yakışmayan hakemler vardı. Hakemler, maçın sonucuna etki etti. Hem bizim hem de İstanbulspor için çok yanlış kararlar verdiler. Hak ettiğimiz 3 puanı burada kaybettik. Ortaya koyduğumuz futbol ve emekten dolayı oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından kaleci Gökay Güven ile hakem Zorbay Küçük arasında tartışma yaşandığının sorulması üzerine Altıparmak, şöyle konuştu:

"Hakemler sahanın hakimleri olabilir ama ukalalık yapma şansları yok. Hakem, oyuncuma 'Konuşma lan sen' ve 'Ne konuşuyorsun' diyemez. İnsanların canını yakmışsın. Ben de hakeme cevap vermek zorunda kaldım. Maç bitmiş ve sonuca etki etmişsin. Ukala ukala cevap veremezsin."

Mehmet Altıparmak, transfer gündemlerinde bulunan Musa Sow'un Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Sağlık kontrollerinden geçti. Son bir sağlık kontrolü aşamasında geçtikten sonra rapora göre bir karar verilecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA