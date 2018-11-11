Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, "Bugün sahada daha çok isteyen bir takım vardı." dedi.

Töraydın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen haftaki Gazişehir Gaziantep maçının ardından yaşadıkları gıda zehirlenmesinin takımı çok etkilediğini söyledi. Hafta boyunca duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Töraydın, şöyle konuştu:

"Bugün de duran toptan 2 gol bulmak bizi mutlu etti. İstek ve arzumuz çok önemliydi. Sezon başından beri kırılgan bir yapıdaydık. Bugün sahada daha çok isteyen bir takım vardı. Devre arasında 'o top bizim kalemize girmeyecek' dedik. Maçtan önce, ısınırken, maç içinde konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. Bu ligde her takım birbirini yenebiliyor ve detaylar kazananı belirliyor. Bugün bu detayların başında da konsantre olmak geliyordu."

Hakan Kutlu: "10 kişi kalan rakibe karşı kazanmamız gerekiyordu"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçla ilgili söylenecek çok fazla şeyin olmadığını söyledi. Yenildikleri için üzgün olduğunu belirten Kutlu "10 kişi kalan rakibe karşı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz eksik kaldıktan sonra önümüzde kocaman bir 45 dakika vardı ama biz futbolun gerekliliklerini yerine getiremedik. Altay'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.