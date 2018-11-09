Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, iki takımın da disiplinli oynadığını söyledi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı iki takımın oyuncularını kutladığını ifade etti.

"Son haftalarda iki takımın çıkışının tesadüf olmadığı görüldü." diyen Demirbakan, şöyle konuştu:

"Gazişehir Gaziantep'in sezon başı performansıyla şu anki durumu arasında dağlar kadar fark var. Bu konuda Mehmet hocayı kutluyorum. Biz de disiplinli oynadık, rakip de disiplinli oynadı. Maçın kırılma noktaları vardı, biz de kazanabilirdik rakibimiz de kazanabilirdi ama berabere bitti. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Adana'ya kazanmak için geldiklerini ancak başaramadıklarını söyledi. İlk yarının genelinde topa hakim olduklarını ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"İlk yarı golü atmış olsak ikinci yarıya daha iyi başlardık. Gol gecikince Adanaspor'un da direnci arttı. Golü bulduktan sonra oyun tersine döndü, topa hakim olamadık. 1-0'dan sonra yakaladığımız pozisyonda 2-0 yapmış olsak maçı koparacaktık, bu olmadı. Bu sene yediğimiz en güzel gollerden birini yedik. Çok güzel bir frikik golüydü. Son 15 dakka iki takım da kazanmak adına oynadı. 2-1'i de yakalayabilirdik. Zevkli, çekişmeli ve iyi bir maç oldu. Amacımız deplasmanda 3 puan almaktı ama yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum."