Spor Toto 1. Lig'in 11'inci haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Taraftarımızın desteğiyle bugünkü galibiyeti aldık." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından iç sahada üst üste ikinci maçta da 3 puan için oynadıklarını kaydetti.

Bu hafta farklı bir dizilişle sahaya çıktıklarını anlatan Çapa, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizi bir şekilde durdurmak anlamında kendi oyunumuzu geliştirmek için farklı dizilişler yapıyoruz. Maçın ilk yarısını keyif alarak izledim. Zaman zaman güzel işler yaptık. Gol bizim adımıza doğru zamanda geldi. İkinci yarıda çıkışlarımızı doğru yapmalıydık. Bu konuda çalışmalarımızı ilerleyen haftalarda yapacağız. Maçın son 15 dakikası mücadele anlamında güzeldi. Mümkün olduğunca rakibi oynatmamaya çalıştık. Rakip uzun toplarla pozisyon aradı. Taraftarımızın desteğiyle bugünkü galibiyeti aldık. Devre arasına kadar almamız gereken puan barajının gerisindeyiz. Önümüzde 6 maç var. Ayağımızı yere basarak yolumuza devam ediyoruz."

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Eskişehirspor'un genç bir takımla mücadele etmesinden yararlanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Eskişehirspor'un genç futbolcularının mücadelesiyle gelişme içinde olduğunu ifade eden Akçay, "Bu da bizim işimizi zorlaştırdı. Eskişehir'in bu uygulamadan karlı çıkacağını düşünüyorum. Genç oyunculardan bir kaçının Türk futboluna kazandırılması iyi bir proje. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizim oyunumuzu kamuoyu takdir eder. Almak istediğimizi alamadık." değerlendirmesinde bulundu.