Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Oyuncularımın isteği, arzusu ikinci yarıda çok iyiydi. Bugün önemli bir 3 puan vardı ve oyuncularım bunu aldı." dedi.

Altıparmak, Gaziantep Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Görevine başladıktan sonra sahalarında ilk galibiyetlerini aldıklarını anlatan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bu bizim için daha anlamlı oldu. Deplasmanlardaki büyük başarımızı ne yazık ki iç sahaya taşıyamamıştık. İlk yarıda rakibin iyi kapanması nedeniyle bir türlü o pas trafiğini sağlayamadık ama ikinci yarı istediğimiz oyun düzenini ve şeklini 30-35 dakika çok iyi yaptık ve fark ortaya çıktı. Üç gol attık, 5-6 tane yüzde 100'lük pozisyonu kaçırdık. Oyuncularımın isteği, arzusu ikinci yarıda çok iyiydi. Bugün önemli bir 3 puan vardı ve oyuncularım bunu aldı."

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın ise topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini dile getirdi.

Deplasmana gelirken kontrollü bir oyun belirlediklerini aktaran Töraydın, şunları kaydetti:

"Sezon başından beri üzerimizdeki kırılgan yapıyı tam tersine çevirmemiz gerekiyor. Gazişehir deplasmanında bireysel hata yapmamak lazım. Çünkü karşıdaki takım tecrübeli ve kaliteli bir kadroları var. Eğer böyle hatalar yaparsak mağlup olabiliriz. Topa daha fazla sahip olursak önümüzdeki haftalarda çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum."