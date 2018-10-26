Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup olan Afjet Afyonspor'un teknik sorumlusu Sabahattin Akgül, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ve bunu telafi etmek için çok çalışacaklarını söyledi.

Akgül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını belirtti.

İkinci yarıda daha baskılı ve istekli oynadıklarını vurgulayan Akgül, "Rakibimiz iyi bir takım ve iyi de golcüleri var. Dolayısıyla boşlukları iyi değerlendirdiler. Maalesef 4-1 kaybettik. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bu mağlubiyeti, bundan sonraki maçlarımızda telafi etmek için çok çalışacağız. Başka yolu yok." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Altıparmak, "Geçen hafta deplasmanda iyi oynamasına rağmen mağlup olmuş, çok istekli ve canlı bir takıma karşı oynayacaktık. Böyle bir takıma karşı yapılacak tek şey topa sahip olmaktı. Maçı iki devre oynadık diyebilirim. İlk devre oynadığımız oyun gerçekten çok mükemmeldi. Maçın ilk 45 dakikasında top hep bizdeydi. İstediğimiz gibi yönlendirdik. Devreyi 2-0 önde bitirdik. Belki daha da farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya rakiplerinin baskılı başlayacağını futbolcularına anlattığını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçın büyük bir bölümünü topa sahip olarak oynadık. Bunu daha da fazlalaştıracağız. Çok fazla ihtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik. Geçen hafta da bu kadar pozisyonumuz vardı ama değerlendirememiştik. İnşallah daha da iyi olacağız. İlk yarıda oynanan oyundan, ikinci yarıda da mücadeleden memnunum."