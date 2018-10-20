Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takım olarak beraber oynamayı beceremediklerini söyledi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten sonra ilk maçına çıktığını hatırlatarak, kendileri için çok önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade etti.

Göreve geldikten sonra takımda hücum başta olmak üzere bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığını anlatan Altıparmak, "Maçın başında Poepon ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik maç çok farklı olabilirdi. Ancak takım olarak beraber oynamayı beceremedik. Oyun sistemimizi bunun üzerine kurmak istiyoruz. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Oyunun geneline baktıklarında istek ve arzularının çok iyi olduğunu aktaran Altıparmak, yüzde 100 diye nitelendirilebilecek 5-6 pozisyona girdiklerini ancak son vuruşlarda başarılı olamadıklarını kaydetti.

İsmet Taşdemir: "Maçın hakkı beraberlikti"

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi.

Rakiplerinin yetenekli oyunculardan kurulu ve topla oynamayı seven bir ekip olduğunu anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kontra ataklardan gol bulmak istiyorduk ama son vuruşlarda çok başarılı olamadık. Rakip, iyi bir ekip. Dolayısıyla keyifli bir maç oldu. Düşündüklerimizi kısmen sahaya yansıttık. Buradan 1 puanla dönüyoruz. Puan, puandır. Lig sonunda 1 puanın da golün de değeri vardır. Rakibimizin de çok fazla pozisyonu yoktu. Bana göre maçın hakkı beraberlikti."