Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep'e 1-0 mağlup olan Denizlispor'un teknik direktörü Osman Özköylü, beklediğinin çok üzerinde performans gösterdikleri için futbolcularının ortaya koyduğu oyunla gurur duyduğunu söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige kazanarak başlamayı çok arzu ettiklerini ama kazanamasalar da umut vadeden bir takım gördüğünü belirtti.

Beklediğinden çok daha iyi oynadıklarını dile getiren Özköylü, şunları ifade etti:

"Biz çok eksiği olan bir takımız. Hem oyuncu bazında eksiğimiz var hem antrenman eksiğimiz çok fazla. Birlikte kamp geçirememiş, birlikte hazırlık maçı oynayamamış, birçok oyuncusunun yeni yeni toparlanmaya başladığı bir takıma sahibiz. Buna rağmen ligin belki şu anda en hazır takımlarından birine karşı bence bugün sahada çok iyi mücadele eden, zaman zaman çok iyi oynayan, tehlikeler yaratan, pozisyonlar üreten ama talihsiz bir golle mağlup olan bir Denizlispor var. Futbolcularımın ortaya koyduğu oyunla gurur duydum. Onlar beklediğimin çok çok üzerinde performans gösterdiler. İleriki maçlar için bana büyük umutlar verdiler. Onlara teşekkür ediyorum, bugün ortaya koydukları bu mücadeleden ve oyundan dolayı."

Koşukavak: "Başlangıç iyi, inşallah sonu da iyi olur"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Oyunun iki yönünü de oynamamız gerektiğini düşünüyordum. Sonuç itibarıyla deplasmanda üç puanla başlamak Gazişehir takımı için çok kıymetli ve önemli. İlerleyen zamanda oyun planlarımızı biraz daha geliştirmemiz gereken durumlar var. Takımımız şu an itibarıyla oyun anlamında çok istediğim seviyede değil ama ilerleyen zamanda daha iyiye seviyeye gelebileceğimizi düşünüyorum. Başlangıç iyi, inşallah bizim adımıza sonu da iyi olur. Denizlispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."