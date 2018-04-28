Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor Baltok'a 1-0 yenilen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, maçı kazanmayı çok istemelerine rağmen kaybettiklerini söyledi.

Sözeri, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, play-off'un camiaya hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Play-off'a puan alarak kalmak isterdik ama olmadı. Çok istedik, efektif oynadık ama olmadı. Haftalardır final maçları oynuyoruz. Bu da final maçıydı, oyuncularımız mental olarak çok yoruldular. Tabii bunlar maç içerisinde hataları beraberinde getiriyor. Bu kadar pozisyona girip gol kaçırırsak mağlubiyet kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Mağlubiyeti hak ettiklerini belirten Sözeri, haftalar öncesinde aldıkları puanların kendilerini play-off'a taşıdığını ifade etti

Bulak: "Planlar tutmadı"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazanması, Altınordu'nun yenilmesiyle play-off şanslarını kaybettiklerini ifade etti.

Bulak'ın maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Burada alacağımız bir galibiyetle küçük de olsa play-off şansımızı sürdüreceğimizi düşünüyorduk. Ancak planlar tutmadı, yarışın dışında kaldık. Geçtiğimiz maçların önemli olduğunu görüyoruz. Bugün play-off oynayacak ya da çıkacak takım biz olabilirdik. Gazişehir'in şansı hala var, deplasmanda Rizespor'u yenebilir. İnşallah, Gaziantep'e Süper Lig yakışır. Bir takım düşünce diğer takımın çıkması, bu şehir için çok önemli. Kazanan taraf biz olduk. Erkan hocaya play-off turnuvasında başarılar diliyorum."