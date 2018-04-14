Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu'yu 3-2 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, maçı kazanmayı çok istediklerini ve ligde ilk iki hedeflerinin devam ettiğini belirtti.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor geçeceğinin farkında olduklarını çünkü ligin ikinci yarısının en önemli iki takımın karşılaştığını söyledi.

İki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Sözeri, maçın adeta korku filmi gibi geçtiğini ve sonunda gülen tarafın kendilerinin olduğunu ifade etti.

Erkan Sözeri, ligde her maçın final niteliğinde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Artık tekniğe taktiğe fazla girmeye gerek yok. Çünkü şu anda iyi futbol oynayıp kaybetmektense iyi mücadele edip kazanmak daha önemli. Bugün sahada iyi bir mücadele verdik ve kazandık. İlk iki hedefimiz hala devam ediyor. Haftaya Ankara'ya gidiyoruz orada bir final maçı daha oynayacağız. Buralara çok emek vererek geldik. Bütün sezon boyunca verdiğimiz emeklerin hepsi bu maçta gidebilirdi ama çok şükür öyle olmadı. Emeklerimizin karşılığını bu şehri Süper Lig'e çıkararak almak istiyoruz."

- Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve seyir zevki yüksek bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmada yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Eroğlu, "Ligin iki önemli takımı karşılaştı. Kazanan tarafın ilk altıyı garantileyeceği bir maçtı. Maça iyi hazırlandık ve bunu ilk yarı sahaya yansıttık. Deplasmanda olmamıza rağmen cesurca oynadık elimize geçen fırsatları değerlendirseydik belki buradan galip ayrılabilirdik. Rakibi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.