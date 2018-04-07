Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bundan sonra maç maç gideceğiz, daha her şey bitmedi. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Play-off umudumuz hiç kaybolmadı." dedi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ligin en kritik maçlarından birini oynadıklarını söyledi.

Maç öncesi galibiyete odaklandıklarını ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bu hafta oyuncularımızla muhteşem birliktelik yakaladık. Bugün bu maçta bütün Erzurum sahadaydı. Muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra 11'inci adamımız oldular. Oyuncularım 10 kişi kalmamıza rağmen 2-0 dan sonra müthiş mücadele ettiler. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. Artık bundan sonra maç maç gideceğiz, daha her şey bitmedi. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Play-off umudumuz hiç kaybolmadı."

Sözeri: "Çok önemli bir veya üç puanı kaybettik"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri de maça iyi başladıklarını ve iki net pozisyon bulduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iyi mücadele ettiğini ve galibiyeti hak ettiğini aktaran Sözeri, "İkinci gol bizi sıkıntıya soktu, biraz panik yaptık ama ikinci yarı çok pozisyona girdik. Rakibimizin kalecisi Hakan bugün olağanüstü oynadı, belki galibiyetimizi engelledi." diye konuştu.

Sözeri, futbolcuların yerde yatarak zaman geçirmelerinden çok rahatsız olduğunu belirterek, bu tür şeylere gerek duyulmamasını istedi.

Bu sorunun Türk futbolunda çok görüldüğünü anlatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Avrupa'da o kadar maç seyrediyoruz, böyle yere yatma, zaman geçirme gibi şeyler görüyor muyuz? Yolumuza devam ediyoruz. Çok önemli bir veya üç puanı kaybettik, oyuncularımı ve Erzurumspor'u kutluyorum. Zaman zaman gerginlik oldu, yedek kulübesi arkasında kısa bir gerginlik yaşandı. Futbolcularım adına Erzurumlu taraftarlardan özür diliyorum."