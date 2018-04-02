Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, takımlarını Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın pazartesi günü oynanmasından dolayı taraftar sayısında azalma olduğunu ifade etti.

Keyifli bir maç ortaya koyduklarını kaydeden Sözeri, "Maç planlamaların düzgün yapılması lazım. Takımımızı Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Oyuncularımız emek sarf ediyor. Mücadele adına zevkli bir karşılaşma oldu. İnsanların bu maçı izlemesini isterdim. Oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini aktaran Sözeri, "Bu tarz maçları erken gol bularak çözebilirsiniz. İlk yarı gol pozisyonları bulduk. Bunları değerlendiremedik. Gol bulmayınca da oyuncular strese giriyor. İkinci yarıda amacımıza ulaştık. Rakip takıma oyun boyunca gol pozisyonu vermedik. Böyle oynarsak güzel bir hikaye ile bu maratonu taçlandıracağız." diye konuştu.

Uğur: "Bu ligde kalacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise Gaziantep'ten puan çıkaramamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Gazişehirli futbolcuları tebrik eden Uğur, "Galibiyeti hak ettiler. Elimizden geldiğince mücadele ettik. İçerisinde bulunduğumuz durumda oyuncularımı kutluyorum. Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız." dedi.