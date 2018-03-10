Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 2-1 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, kazanmayı hak ettikleri bir maçta yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kalpar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen puan alamadıklarını belirtti.

Kulübün ekonomik yönden büyük bir sıkıntı içinde olduğunu ve bu durumun futbolcuları olumsuz etkilediğini kaydeden Kalpar, "Bunu dışarıya yansıtmamaya çalışıyoruz ama ister istemez yansıyor. Herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Üç maçtır futbolculara prim verilmedi, çocukların peşinatlarında sıkıntı var. Oyuncuların hiçbir maç başı yok, kulüpte ekonomik bir sıkıntı var." diye konuştu.

Alınan yenilgiyi ekonomik sıkıntılara bağlamak istemediklerini ancak kulübün bir an önce bu durumdan kurtulması gerektiğini dile getiren Kalpar, şunları ifade etti:

"Bu şartlarda oyuncularım çok iyi mücadele etti, iyi de futbol oynadılar, kazanmayı hak ettiler. İkinci yarıda Gazişehir Gaziantep kalemize pek gelemedi. Oyunun büyük bölümünde topun bizde kalması ve oyunu kontrol eden takım hüviyetinde olmamıza rağmen mağlup olduk. Futbolda bunlar var. Futbolcularımı böylesine zor şartlarda istekli mücadele ettikleri için tebrik ediyorum, kutluyorum. Gazişehir Gaziantep'e de başarılar diliyorum."

Sözeri: "Önemli bir galibiyet aldık"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, final havasındaki zorlu bir deplasman maçında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyunun genelinde iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini aktaran Sözeri, rakiplerinin penaltı kaçırdığına ve 90. dakikada ikinci golü bulduklarına işaret etti.

Sözeri, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten insan üstü bir mücadele sergilediler. Açıkçası üç günde bir maça çıktığımızdan biraz yorgunluk da oldu. Bu galibiyet camiaya hayırlı olsun, taraftara da teşekkür ediyorum, 4-5 otobüs gelip takımlarını desteklediler. Elazığspor taraftarlarını da tebrik ediyorum, takımlarını çok iyi desteklediler. Neresinden bakarsanız bakın, güzel bir mücadele oldu. Pozisyonları değerlendiren biz olduk, önemli bir galibiyet aldık. Bu müsabakayı unutup önümüzdeki Manisaspor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.