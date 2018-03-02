Maçın Ardından

Spor Toto 1. Ligin 25. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i 4-1 mağlup eden Akın Çorap Giresunpor'un teknik direktörü Metin Diyadin, "Oyuncularımız önceki haftalara göre çok iyi mücadele etti." dedi.

Diyadin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

"Bu sene biraz yazık oldu gibi." ifadesini kullanan Diyadin, "Play-off olur mu? 'Yüzde 20 gibi' diyebiliriz ama bekleyelim. Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımız önceki haftalara göre çok iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Önlerindeki maçları kazanıp bir seri yakalamayı temenni eden Diyadin, böyle oynayıp maç kazanmak istediklerini dile getirdi.

Sözeri: "Oyun ve sonuç bize yakışmadı"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise kötü bir günlerinde olduklarını belirterek, "Hiç beklemediğimiz ve bize yakışmayan bir oyun oynadık." ifadelerini kullandı.



Baştan çok çabuk 2-0 geriye düştüklerini anlatan Sözeri, "Geriye düşünce oyuna ortak olduk, bireysel hatalardan goller yedik. Bugünkü oyun ve sonuç bize yakışmadı. En az gol yiyen takımdık, 4 gol hiç yememiştik." değerlendirmesinde bulundu.



Sözeri, rakiplerinin çok istekli ve arzulu oynadığını aktararak, "Rakibimiz maçı bizden daha çok istedi. Çabuk toparlanıp bu puan kaybını Ümraniyespor maçında telafi etmenin yollarını arayacağız. Sonuçtan ziyade beni oynanan oyun memnun etmedi." şeklinde konuştu.