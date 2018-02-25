Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 2-0 yenilen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, "Düşündüklerimiz oyun adına, mücadele adına vardı ama skor olarak olmadı." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ve pozisyon bulduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

İkinci yarıya çok baskılı başladıklarını ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:

"Kırmızı karttan sonra da oyuncularımız yine çok iyi oynadı. Oyuncularımız galibiyeti kovaladı. O ana kadar pozisyon vermediğimiz maçta rakibimiz kontrataktan gol buldu. Takımımız çok büyük efor sarf etti. Düşündüklerimiz oyun adına, mücadele adına vardı ama skor olarak olmadı. Ne kadar mücadele ederseniz edin, pozisyonu gole çeviremeyince sonuç bu oluyor."

Cihan: "Kazandığımız için mutluyuz"

Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise ligin en formda ekibine karşı puan aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Deplasmanda böyle bir maçtan puan almak bizim için çok sevindirici." diyen Cihan, şöyle konuştu:

"Maç esnasında iki oyuncumuzu zorunlu değiştirmemiz bizi endişelendirdi. Rakipte bir oyuncunun kırmızı kart görmesi maçı bizim lehimize değiştirdi. Aslında sayısal üstünlükler her zaman kazanç vermez ama bu maçta bizim için yararlı oldu. Kazandığımız için mutluyuz."