Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldukları maça ilişkin, "İyi bir takıma karşı kötü günümüzde yakalandık." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün seyircinin ligde iyi giden iki takımın karşılaşmasını izlediğini söyledi.

Eskişehirspor için zor geçen bir maç olduğunu ifade eden İldiz, "Çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. İstediğimizi sahaya yansıtamadık. İyi bir takıma karşı kötü günümüzde yakalandık. Maçın kırılma anları var. Çok net bir şekilde kırılma anlarının değerlendirilmesi lazım ki böyle hatalar bir daha yapılmasın." diye konuştu.

Sözeri: "Futbolun doğrularını yaparak kazandık"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri de zorlu Eskişehirspor maçından önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Eskişehirspor'un taraftarının önünde iyi oynadığını bildiklerini anlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor örnek gösterilecek taraftarının önünde çok coşkulu oynuyor. Bugün aynı coşkuyu taraftar yine verdi. Eskişehirspor 1-0 öne geçti. Devreyi 1-1 bitirdik. İkinci yarıda coşkulu oynayıp futbolun doğrularını yaparak kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün izleyenler maçtan keyif almıştır. Eskişehirspor da çok iyi mücadele etti. Aldığımız üç puanla ilk iki sıraya çok yaklaştık. Denizlispor ile yapacağımız maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Gaziantep halkının stadı doldurması gerekiyor."