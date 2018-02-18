Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, maçı kazanmalarında taraftarlarının desteğinin önemli rol oynadığını söyledi.

Sözeri, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada hedefine kilitlenmiş bir takım olarak mücadele ettiklerini belirtti.

Üst üste 5. maçlarını kazanma hedefiyle sahaya çıktıklarını aktaran Erkan Sözeri, "İstanbulspor'a çok fazla pas imkanı vermemeye çalıştık. Her şeyden önemlisi inanmış bir takım olmamız çok önemli. İstanbulspor buraya hak ederek geldi ama maçın tamamına hakim olan taraf bizdik. Coşkulu ve arzulu bir futbol oynadık. Oyuncu değişiklikleri de yerinde oldu." diye konuştu.

Maç sırasındaki Webo tezahüratlarının ardından yapılan oyuncu değişikliğinin hatırlatılması üzerine Sözeri, şöyle konuştu:

"Taraftar Webo'yu istedi ama onun oyuna girişi de planımızın bir parçasıydı. Hemen bu maçı bırakıp, zorlu Eskişehir karşılaşmasına hazırlanacağız. Çok keyifli bir maç olacak. Oyuncularım bugün çok yoruldu. Belki rotasyon yapacağız, belki de onları iyi dinlendirmeye çalışacağız. Mücadelemize devam edeceğiz, taraftar da daha çok gelecektir. Bugün oyuncularım coşkulu oynadıysa bunun büyük bir katkısı da taraftardı. Onlara teşekkür ediyorum."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı da maça iyi başlayamadıklarını, toparlanmaya çalışırken ilk golü kalelerinde gördüklerini dile getirdi.

İkinci yarıya iyi başladıklarını ama sonuca gidemediklerini ifade eden Avcı, "Rakibimiz hak etti. Biz de daha çok mücadele edip önümüzdeki haftalarda iyi olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.