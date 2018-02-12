Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 5-2 yenildikleri maça ilişkin, "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Böyle bir mağlubiyet kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta başından bu yana rakipleriyle ilgili gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Özköylü, "Rakibimizle ilgili analizlerde Gazişehir Gaziantep oyuncusu Gökhan'la ilgi konuştuk. Görev de verdik, anlattık. Ancak maalesef bugün öyle dağınıktık ki maçın içinde olmayan oyuncular vardı. İlk yarı kırılma anları onların lehine işledi. Oğuz Han'ın kaçırdığı pozisyon gol olsa skor 1-1'e gelecekti. Yediğimiz gollerin hepsinde biz hatalıyız. Aldığımız tedbirlerin hiçbirinde doğru pozisyonda olamadık." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda rakiplerinin 4 pozisyonundan 3'ünün gol olduğunu ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Bizim de dört pozisyonumuz var, biz gol atamadık. İkinci yarıya bir umutla başladık. Gelen 4. gol umutları kırdı. Ancak maç bir anda 4-2'ye geldi. Maçta öyle şanssızlıklar oldu ki rakibi tam bunaltmışız, onları biraz sallamışız, o sırada elektrikler gitti. Rakip dinlenme fırsatı buldu. Bu sürede oyun soğudu, tempomuz düştü. Olmaması gereken bir mağlubiyet. Bu bizim en dibe vurduğumuz nokta. Ben görev veririm, yapmak oyuncunun işidir. Ben kulübeden çıkıp oyuncuyu tutmayacağım. Oyuncu bunu doğru yapmadığı zaman, görev eksikliği olduğu zaman rakip bunu değerlendirir ve değerlendirdiler."

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, konuşmasının başında, şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet dileyerek, "Biz burada rahat rahat futbol oynuyorsak bunu onlara borçluyuz. Mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Sözeri, rakiplerini karşılaşma öncesi iyi tahlil ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geriye çekilme, oyun planımızın içerisinde yoktu. Ligde ilk iki sırada olma hedefini ayakta tutmak adına bu maç bizim için çok önemliydi. Adanaspor 3 maçtır kazanamıyor. Böyle bir takımı sahasında mağlup etmek kolay değil. O anlamda sevinçliyiz. Bir takım eksikliklerimizi iyi analiz edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun, net bir galibiyet oldu. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İlk ikiyi hedefliyorsak kaybetme lüksümüz yoktur. İyi yolda gidiyoruz. Bu takım dolu tribünlere karşı oynamayı hak ediyor."