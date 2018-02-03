Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, iyi mücadele ettiklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Mücadele gücü ve teknik kapasitesi yüksek bir rakip. Bunu da sahada gösterdiler. Biraz boş bıraktığınız anda, çok iyi işler yapan bir ekip. İlk yarı çok pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı bir iki pozisyonda biraz şanslıydık." diye konuştu.

Sahada iyi mücadele ettiklerini anlatan Sözeri, oyuncularının görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini kaydetti.

Sözeri, iyi sonuçlar aldıkça maçlara gelen taraftarın da artacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'in gururu olacağız. Gaziantep'i bir yukarıda temsil etme adına mücadele veriyoruz. Gaziantep şehri Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Şu an ligin en az gol yiyen takımıyız. Oyuncularımız çok başarılı çünkü saha içerisinde birbirlerine çok yardımcı oluyorlar. Bugün çok istediğimizi gösterdik ve sonucunu aldık."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, iyi oynamalarına rağmen puansız dönecekleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Karafırtınalar, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci yarıyı neredeyse tek kale oynadık diyebilirim. İki gol pozisyonumuz vardı, biri boş kaleydi. Gole çevirmemiz gerekiyordu ama olmadı. İki haftadır gol kaçırıyoruz. İyi oynuyoruz ama futbol sonuç oyunu. En kısa zamanda bu sonucu almalıyız. Alırız da daha önce yaptık, yine yaparız. Sadece biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. İyi oynayıp puan almadan gitmek hoş bir şey değil. Rakibi, tebrik ediyorum. Önümüzde Manisaspor maçı var, ona hazırlanacağız."