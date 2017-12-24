TFF 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'u 3-1 yenen Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan, bu galibiyetin ikinci yarıya daha umutlu bakmalarını sağlayacağını belirtti.



Cihan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlak kazanılması gereken bir maça çıktıklarını söyledi.



Bu maçın, kendileri açısından bitkisel hayattan çıkmanın belirtisi olduğunu ifade eden Cihan, şunları kaydetti:



"Bu galibiyet ikinci yarıya daha umutlu bakmamızı sağlayacak. Bugün oynadığımız maçı değerlendirmekten ziyade ilk yarıyı değerlendirmek daha doğru olur. Silinmiş olan 9 puanımız vardı. Bu puanlar olsaydı şu an çok daha farklı bir durumda olacaktık. Önümüzdeki süreci iyi planlamamız lazım. Çok çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sadece bizim hazırlanmamız olayı çözmez, yönetimin de bu manada doğru planlama yapması gerekiyor. Çünkü ikinci yarı çok daha sert ve zor olacak."



Balıkesirspor Baltok cephesi



Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök ise kendi adına tarifi zor bir maç olduğunu ifade etti.



Grandmedical Manisaspor'u elde ettikleri galibiyet dolayısıyla kutladığını dile getiren Cangök, şöyle konuştu:



"Antrenmanda dahi çok rahat giremeyeceğimiz gol pozisyonlarımız vardı. Rahat kazanacağımız maçı farklı kaybettik. Manisaspor'u küçümsemek adına konuşmuyorum. Üçüncü bölgede biz çok beceriksizdik. Final bölümlerinde pas hataları yaptık. Geçişlerimizi biraz daha iyi yapabilirdik. Çok kolay goller yedik. Maç 0-0 giderken kırılma anları vardı. Rakip futbolcunun bile penaltı dediği pozisyonda Süleyman Abay görmedi veya penaltıyı vermedi. Çok net pozisyonlara girdik ve atamadık. Gol vuruşlarında çok şanssızdık. Yapacak bir şey yok. Manisaspor bizden daha fazla istedi. Biz halı sahada oynar gibi oynadık. Futbol biraz böyledir. Daha çok isteyen kazanır."