Maçın Ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erginer, 3 puan için sahaya çıkmalarına rağmen 1 puan alabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Bunların hiçbirini bahane etmedik. Zaman zaman iyi işler yaptık. Rakibi iyi çalıştık. İlk yarıda pozisyon vermememize rağmen yarım pozisyonla golü yedik. İkinci yarıda gereken pozisyonları da bulduk. Bu kadronun içinde olabileceğinden fazla riskli oynadık. Uzatma dakikalarında bile galip gelebileceğimiz pozisyonlarımız olmasına rağmen bunları değerlendiremedik. Üzüntülüyüz."



Boluspor cephesi



Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar ise bir puan kazanmadıklarını, iki puan kaybettiklerini belirtti.



İki takımın da kazanmak istediğini, dengeli oynamalarına rağmen ikinci golü atamadıklarını aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"Deplasmanda alınan puanlar her zaman değerlidir. Maça iyi hazırlandık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. İlk yarıda 10. haftaya kadar çok avans verdik. Ondan sonra çok ciddi toparlanmamız oldu. Devre arasını çok iyi değerlendirip, ikinci yarıda farklı bir Boluspor olarak, taraftarlarımızın karşısına çıkmak istiyoruz."