Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, rakip takımın kendilerinden daha iyi motive olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, hakemin takdir haklarını Evkur Yeni Malatyaspor lehine kullandığını ve rakibin maçı soğutmaya yönelik hareketlerine göz yumduğunu ileri sürdü.



Kayserispor'un büyük değil normal bir takım olduğunu dile getiren Rumen teknik direktör, şöyle devam etti:



"Kayserispor'un normal bir takım olduğunu söyleyince herkes karşıma geçti, bana kızdı. Ben hiçbir zaman Kayserispor'dan 'küçük bir takım' diye bahsetmedim. Normal bir takım olduğunu söyledim. Eğer siz evinizde bir maç oynuyorsanız böyle bir yönetimi kabul edemezsiniz. Eğer büyük bir takım olsaydınız, hakem maçı normal yönetirdi. Her zaman dengeli olan pozisyonlarda hakem takdir hakkını onlardan yana kullandı. İyi oyun oynadığımızı söylemiyorum. İlk yarıda kalecileri her degajda 30 saniye oyunu soğuttu. İlk yarının sonuna 1 dakika bile eklemedi. Nasıl böyle şey mümkün olabilir. Böyle bir şey hiç başıma gelmedi. Onların gol atmasını bekledi ve gol oldu maçı bitirdi. Gerçekten canım çok sıkıldı sonuca. Oyuncularıma da canım sıkıldı."



Haftanın her günü oyuncularına bu maçın çok zor olduğunu yönünde uyarılarda bulunduğunu anlatan Sumudica, şunları kaydetti:



"Rakibimiz daha iyi motive olmuş. Çok az hata yaptılar. Bugün kazansaydık belki liderle aynı puana sahip olacaktık. Sadece takımla olmuyor taraftarında desteği lazım. Herhalde bu sene lehimize 3 puan alacak hiç hata yapılmadı. Her şeyi sahada yaptık bunun için de mutluyum. 5. sıradayız, mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularıma inancım devam ediyor. Önümüzde bir kupa maçı var. Herhalde en az 2-3 oyuncu transfere ihtiyacımız var. Bunu söylemek istemezdim ama bazı oyuncular var hiçbir şey yapmadan maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar. Bu normal bir olay değil. Bugün benim dini bayramımdı, Allah bize yardım etmedi. Bazen günah işlersiniz onun cezasını çekersiniz. Bugün de herhalde bazı günahlarımın cezasını çektim. Özür diliyorum, tövbe ediyorum, affına sığınıyorum. Ağzımda acı bir tatla evime döneceğim. Hayatımdan 1 yıl gitmiş gibi şu an."



Evkur Yeni Malatyaspor cephesi



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da hafta başında Kayserispor'u iyi analiz ettiklerini ve sonuçta da başarılı olduklarını söyledi.



Sahada oyuncularının disiplinden kopmadan istekli bir futbol sergilediğini ve sonuçta da istedikleri 3 puanı elde ettiklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:



"Galatasaray maçından alınan 3 puanın daha önemli bir hale gelebilmesi için bugün 1 puan hatta 3 puan almamız gerekiyordu. İstediğimiz gibi oldu. Kayserispor'un çok güçlü bir takım olduğunu, evinde baskılı oynadığını biliyorduk ve rakibi iyi analiz ettik. Kanatlardan gelen, orta yaparak pozisyon bulmaya çalışan bir ekip. Bugün iyi oynamasak da sahada iyi savaşan, birlikte hareket eden bir takım vardı. İstediğimiz değerli o 3 puanı aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Yapacağımız yeni transferlerle Malatyaspor'u daha iyi duruma getirmek istiyoruz. Futbol kalitesini artırmak istiyorsak futbolcu kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunu devre arası yapıp, ikinci yarıya daha iyi başlayacağız."