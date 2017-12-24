Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, 3 puanla ayrılmayı hedefledikleri mücadelede 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, zor bir karşılaşma olacağını oyuncularıyla konuştuğunu, daha fazla mücadele etmeleri ve iyi konsantre olmaları gerektiğini anlattığını aktardı.



Maçtaki mücadeleden memnun olduğunu ancak kopuk kopuk oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Zaman zaman istediklerimizi yapamadık. Ama neticede bir lig maçı. Karabük takımının durumu da belli. Bu maçın böyle geçeceği belliydi. Özellikle ikinci yarı daha iyi şeyler yapabilirdik. Oyunu rahatlıkla çevirebilirdik. Maalesef berabere kaldık. Deplasmandan alınan puan iyidir diyoruz ama hedefimiz buradan 3 puanla ayrılmaktı. Yukarıya biraz daha yaklaşma açısından önemliydi. Benim açımdan baktığımızda, yeni geldim sayılır, yarı oldu neredeyse. Burada gördüğümüz şeyler var. Devre arasında daha iyi hale getireceğiz. Bazı arkadaşlardan çok beklentilerimiz vardı, onları göremediğimiz için üzgünüz. Onları da inşallah devre arasında daha iyi duruma getireceğiz."



"Takımda konsantrasyon eksikliği var mı?" sorusu üzerine Çalımbay, "Bir haftadan beri bu maçı konuşuyor, önemini aktarıyoruz. Rakip takım can derdinde tabii ki mücadele edecek, tekmeye kafa koyacaklar. Bizim de aynısını yapmamız gerekiyordu, zaman zaman yaptılar, zaman zaman yapmadılar. Hatalarımız oldu, konsantrasyon değilde istediklerimizi yapamadık. Karabük takımı da izin vermedi çoğu şeye. Çok kritik ve önemli maçlar kazandık. Onların yorgunluğu olabilir. Takımımın konsantrasyon olmaması ya da boş vermiş bir takım olmamız mümkün değil. Ona zaten izin vermeyiz. Maalesef bazı maçlarda böyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer konusuna da değinen ve takviye gerektiğinin altını çizen Rıza Çalımbay, "Mevcut oyuncularıma da güveniyorum. Oyuncularımızın hepsini tanıyorum. Onları mutlaka devre arası daha iyi duruma getireceğiz. Yönetimimizle konuşacağız. Yapabilirsek 3-4 iyi transferle takımımızı daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz mevcut kadroyla da gerekirse yolumuza devam ederiz. Kulübümüzün sıkıntısı olursa transfer bize faydadan çok zararı olabilir. Yapabilirsek de takımımıza güç katarız." diyerek sözlerini tamamladı.



Açıkgöz: "Trabzonspor'a attığı gole kadar pozisyon vermedik"



Kardemir Karabükspor Antrenörü Levent Açıkgöz ise alacakları galibiyetle sezonun ikinci yarısına daha umutlu başlamayı hedefleyerek karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.



Açıkgöz, oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Trabzonspor'a attığı gole kadar pozisyon vermedik. Bizim de çok pozisyonumuz olmadı ama Trabzon gibi bir takımla sahamızda canla başla mücadele ettik. Sezon başından bu yana kadroda fazla süre bulamayan oyuncuların sayısı çoktu. Oyuncularımız iki haftadan beri müthiş performans gösteriyor." diye konuştu.



Hakemin takdir haklarını rakipten yana kullandığını ileri süren Levent Açıkgöz, şöyle devam etti:



"Sahamızda oynuyoruz. Takımımız ligde kalma mücadelesi veriyor, canı burnunda. Hakemin takdir haklarını hep rakip takımdan yana kullanması maalesef oyunun son bölümünde bizi sıkıntıya düşürdü. Takdir hakları hep büyük takımlara oluyor herhalde. Olsun, yapacak bir şey yok. Karabükspor'a 'emekçi takımı' diyoruz. Sonuna kadar bu çocuklar mücadele edecek. İnşallah ligin sonunda da hayırlısı olur."



Geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe ve bu haftaki Trabzonspor maçında oyuncularının çok fazla sarı kart gördüğü yönünde gelen bir soruya Açıkgöz, şöyle yanıt verdi:



"Maalesef, görünen kartlar ortada. Aynı hareketleri rakip takımlar da yapıyor, görüyoruz. Sadece uyarıyla geçiştiriliyor. Bize karşı bir karar mı verildi? Bir şey demek istemiyorum. Mağduruz."



Takıma ligin ikinci devresinde takviye yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya da Açıkgöz, "Bazı oyunculara izin verdik. Onlarla görüşmeler olacak. Maddi konuda sıkıntılı olduğumuz oyuncular da var. Yarından itibaren görüşülecek ve kimler kalacak kimler gidecek bakacağız. Gidenlerin pozisyonuna göre de illaki transfer yapmamız şart. Şu anda 18 oyuncumuz bulunuyor. Bu 18 oyuncuyla mücadeleyi verme şansımız yok. İzinli değimiz oyunculara 5 Ocak'a kadar izin verdik. Onlarla da görüşülecek. Ona göre de transfer çalışması yapılacak." şeklinde cevap verdi.



Trabzonspor'un attığı golde faul olup olmadığının sorulması üzerine Açıkgöz, hakemlerin büyük kulüplerden yana kararlar verdiğini savunarak, her takıma eşit yaklaşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.