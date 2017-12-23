TFF 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a sahasında 2-1 yenilen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, oynadıkları futbolla galibiyeti hak etmediklerini söyledi.



Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın başında kötü oynadıklarını ancak sonra toparladıklarını kaydetti.



Golü yedikten sonra iyi oynamaya başladıklarına değinen Sözeri, şu ifadeleri kullandı.



"İyi mücadele ettik, sadece çok iyi oynadığımız söylenemez. Neden? Çünkü bizim bir oyun şablonumuz var, nokta oyuncularımızın sakatlığı bu oyunda etkili oldu. 4-5 tane böyle ilk 11 oyuncusu olmayınca maalesef oyununuzun kalitesi düşüyor. Bu oynamayan oyuncular için bir fırsattı tabii. Ama ne kadar doğru değerlendirdiler. Buna bakacağız. Devre arası hamle yapacaktık zaten ancak bu gösterdi ki bu hamle kaçınılmaz oldu. Hedefe oynayacaksanız oyunu daha çok forse eden oyuncularla oynamanız gerekir. Bu ağırlığı kaldıracak oyuncularla oynamalısınız. Bu hamleleri de yapacağız. Zaten yönetimimizle paylaşıyoruz ama bugün her şeye rağmen puan da alabilirdik. Bir ara galip gelebileceğimiz pozisyon da bulduk. Ama bu oyunumuzla çok da galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum açıkçası."



Çaykur Rizespor cephesi



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu aktaran Üzülmez, "Golü bulduktan sonra rakip takımın oyunu dengelediğini söyleyebilirim. İlk yarı içeresinde birçok basit hatalarımız da vardı. İkinci yarıdaki oyuncu değişikliklerimizden sonra oyunu biraz daha dengeledik." diye konuştu.



İkinci yarının ortalarında rakip takım üzerinde baskı kuran takım olduklarını belirten Üzülmez, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Deplasmanda galip gelemeyen bir takım olduklarını ancak bunu bugün başardıklarını anlatan Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyuncularımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Daha iyisini yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Özellikle ikinci yarıdaki takviyelerle beraber bu takımın çok daha iyi yol alacağını söyleyebilirim. Oyuncularımı kutluyorum, rakibe de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."