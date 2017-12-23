Maçın Ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 17. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Bu maçta galibiyet alabilirdik." dedi.



Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonucunun kendisinde hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın sonucuna karşılık oyuncularının mücadelesinin kendisini memnun ettiğini bildiren Le Guen, "Genel olarak memnunum. Bu maçtan galibiyet alabilirdik. Günün sonunda memnunum." diye konuştu.



Le Guen, "Bursaspor ligin ilk yarısı sonunda geçen sezona oranla benzer bir performans sergiledi. Bu, ligin ikinci yarısı için sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Ligin ikinci yarısında omurgamızı korumalıyız. 2-3 oyuncu transfer edersek harika olur. Elimdeki oyuncuların istekli hallerinden zevk alıyorum. Ancak geliştirmemiz gereken çok şey var. Oyuncularımdan memnunum. Sezona başlarken çekindiğimiz şeyler vardı. Sezonun ilk yarısı kapanırken bulunduğumuz noktadan gurur duyabiliriz."



Özat: "Bursaspor gibi değerli takımla berabere kaldık"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise karşılaşmanın ilk yarısının Bursaspor'un üstünlüğüyle geçtiği görünse de iki takım açısından efektif bir oyun olmadığını söyledi.



Oyuncularının maçın ikinci yarısında iyi mücadele ettiklerini anlatan Özat, "Yediğimiz golün ofsayt olduğunu söylüyorlar. Maçı kaybedebilirdik de ama Bursaspor gibi değerli takımla berabere kaldık." ifadelerini kullandı.



Özat, maçta kendisini üzen bir olayla ilgili de açıklama yapmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Futbolculuğum dönemimde burada 6 aya yakın süre geçirdim. Birçok kaliteli oyuncuyla formayı terletme imkanım oldu. O dönem nasıl Bursaspor'un menfaati için çalıştıysak geçen sezon da Gençlerbirliği'nin menfaatleri için çalıştık. Bursasporlu taraftarlar geçen sezondan dolayı bana tepki gösteriyorlar. Bursaspor taraftarı benim için çok değerli. Biz işimizi yapıyoruz. Maç istedikleri gibi gitmedi diye eleştirmeleri hoşuma gitmedi."