Maçın Ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, TFF 1. Lig'in 17. haftasında 2-1 yenildikleri Elazığspor maçında geri düştükten sonra skoru çeviremediklerini söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, üçüncü bölgede etkisiz kaldıklarını belirterek, "Elazığspor uzun süredir maç kazanamıyordu. Ancak iyi bir takım olduklarını biliyorduk. Maçın hemen başında golü kalemizde gördük. İkinci yarıda da kötü bir gol yedik. Daha sonra golü bulduk ama maçı çeviremedik." diye konuştu.



Sezonun ilk yarısında farklı statlarda oynamalarının kendilerini olumsuz etkilediğinin altını çizen Avcı, "İkinci yarı kendi stadımızda oynamak fark yaratacaktır." şeklinde görüş belirtti.



Elazığspor cephesi



Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise İstanbulspor'u çok iyi analiz ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu bizim dördüncü deplasman maçımız. Daha önceki maçlarda ikişer gol atmamıza rağmen kazanamamıştık. Bugün de 2 gol attık ve galibiyete ulaştık. İlk yarı iyi oynadık. İstanbulspor'un pas trafiğine elimizden geldiğince engel olduk. İyi bir takıma karşı çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularım çok arzulu ve istekliydi. Onlara teşekkür ediyorum."