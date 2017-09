Maçın Ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Ludogorets ile 0-0 kaldıkları maçta aldıkları bir puanın ilerleyen dönemde önemli olabileceğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, maçla ile ilgili şunları söyledi:



"Klasik bir geçiş takımına karşı oynayacağımızı ifade etmiştik. Daha önce attıkları golleri geçişlerden ve kenar ortalarından yapmışlardı. Oyunun yönünü değiştirme opsiyonunu iyi kullandık. Daha sonraki bölümde topu kaybetmeye başladık ve bizim üzerimize gelmeye başladılar. İkinci yarı itibarıyla daha fazla rakip sahada oynadık. Oyunun genelinde yüzde 63 topa sahip olduk. Daha fazla şut attık ve ama çok net pozisyona giremedik. İkinci yarının başında çok net yakaladığımız pozisyonun sonrasında golü yiyebilirdik. Beş maç daha var, bu altı maçlık bir kısa film. Kaybetmemek her zaman önemlidir. Buradan olumlu anlamda çıkaracağımız çok önemli şeyler var. Olumsuzluklar da var."



Abdullah Avcı, oyuncularının maç sonunda büyük üzüntü yaşadığının altını çizerek, "Oyuncularım soyunma odasında final kaybetmiş gibi üzgündüler ama böyle bir şey yok. Macera devam ediyor. Bu seviyede puan puandır. Şu an grupta herkes birbirine yakın. Herkesle her yerde oynayabiliriz. Bunu yakın zamanda Club Brugge ve Sevilla maçlarında gösterdik. Önümüzdeki maçların da hikayesi başka olacak. Zamanımız çok dar, iki gün sonra ligimizin önemli takımı Trabzonspor ile oynayacağız, ligimize dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Avcı, çok top kaybettikleri için daha fazla koşmak zorunda kaldıklarını aktararak, "Emre bugün çok yük aldı, Gökhan da bence iyi oynadı. Mahmut tabii ki değerli bir oyuncu, uzun süredir Emre ile beraber oynuyorlar. Bugün çok olumuz bir orta saha merkezimiz olduğunu düşünmüyorum." sözlerine yer verdi.