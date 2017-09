UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımını 3-1 yenen Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun, gruba galibiyet ve puanla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Cenk, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "Erken golü bulduk. Her şey istediğimiz gibi başladı. Golden sonra ister istemez oyundan düştük. Geriye çekildik. Duran toptan şansız gol yedik. İkinci yarı haddimizi bilerek oynadık. Sonlara doğru organize atakla golü bulduk. Üç puanla ve üç golle başlamak bizi mutlu etti. Gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.



Porto karşısında attığı golü değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Güzel gol attım, ayağıma iyi oturdu. Takıma faydalı olduğum için mutluyum. Sezona iyi başladım. Ben de tecrübe kazanıyorum. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Cenk Tosun, sezonun ilk beş maçında gol yemeyen Porto'ya Beşiktaş'ın 3 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Maçlarını analiz ettik. Gol yemeyecek takım değildi. Sadece iyi defans yapmalarına denk gelmiş. Gol yemeleri konusunda, bizimle oynamamışlardı. Bu maçta da gol bulduk." değerlendirmesinde bulundu.



Pepe: "Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak önemliydi"



Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Pepe ise Porto karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak önemliydi. Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladığım için mutluyum." şeklinde konuştu.



Porto'yu sahasında yenmenin diğer takımlara nasip olmayabileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bundan sonra gelecek takımların bu sonuçları alacağını sanmıyorum. Deplasmanda bir beraberlik ve sahamızda alacağımız galibiyet bizi ileriye götürecektir. Grupta birinciyiz. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın son golünü atan Ryan Babel ise gruptaki ilk maçın önemine değinerek, şunları söyledi:



"Galibiyetle ayrılmak avantajlı bir durum. Çok iyi bir skorla buradan ayrılıyoruz. Henüz yolun başındayız, bu sonuç sadece bize güven veriyor."



Aboubakar eski takım arkadaşlarını ziyaret etti



Karşılaşma sonrası Porto'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın soyunma odasına girdi. Eski takım arkadaşlarına tek tek sarılan Kamerunlu oyuncu, hasret giderdi.



Kamerunlu oyuncu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla attığı gollerin ardından yaptığı sevincin aynısını siyah-beyazlı takımın soyunma odasında da yaptı. Ryan Babel de Aboubakar'ın bu hallerini görüntüye alarak kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.