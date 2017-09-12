TFF 1.Lig'in 4. haftasında Gaziantepspor'u sahasında 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, oyunu iyi domine ettiklerini söyledi.



Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının iyi mücadele ettiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Maçın zor olduğunu biliyorduk, fakat iyi kontrol altına aldık. Gençler kendilerini ortaya koydu. Biz oyunu iyi domine ettik. Penaltı kaçırmamıza rağmen çok şık goller bulduk. Üçüncü gol tam zamanında geldi. 15 günlük aradan sonra oyuncuları toplamak zor. 2-3 ayda 25 yeni oyuncunun bir araya gelmesi zor. Üzerine katarak ilerleyeceğiz. Haftanın son maçı olması nedeniyle oyuncular biraz stres altındaydı, taraftarımıza da teşekkür ediyoruz."



Gaziantepspor cephesi



Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral da Adana Demirspor deplasmanında yedikleri gollerin hepsinin kaleci hatasından olduğunu belirtti.



Süral, dördüncü haftaya kadar yedikleri gollerin kaleci hatasından kaynaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bir takımda kaleci olmazsa yapacak bir şey yok. Adana'nın sıcağı çok farklı. Bu sıcakta bizim çocukların sahada vermiş oldukları mücadeleden dolayı kendilerini kutlamak istiyorum. Sahanın neresinde olursa olsun pes etmeyen Gaziantepspor var. Yediğimiz gollerin hepsi kaleci hatası. Geçmiş haftalarda da aynısı. Kalecin hata yaparsa ne kadar oyuna ağırlığını koyarsan koy, yediğiniz goller morali çökertiyor."