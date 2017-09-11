Maçın Ardından

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Antalyaspor, Eto'o ile güzel ama Eto'o da Antalyaspor ile güzel. Kaptanımızı seviyoruz. En iyi şekilde kaptanlık yapmasını istiyoruz. Bugün Eto'o da kendisinden bekleneni yaptı." dedi.



Öztürk, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un yaşanan krizlere ve sakat futbolcularına rağmen iyiye gittiğini söyledi.



Sonuçtan daha çok iyi futbolun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Öztürk, "Krizler asıp kesmekle çözülmüyor. Konuşarak, bazen bekleyerek, bazen de birbirimizin kalbini kırarak ama daha sonra onarabilecek şekilde krizler aşılıyor. Antalyaspor, Eto'o ile güzel ama Eto'o da Antalyaspor ile güzel. Kaptanımızı seviyoruz. En iyi şekilde kaptanlık yapmasını istiyoruz. Bugün Eto'o da kendisinden bekleneni yaptı." diye konuştu.



Öztürk, stadyumun zemininin yeterince güneş almadığı için sıkıntılar yaşadığını kaydetti.



Gazetecilerin Samir Nasri'nin neden oynatılmadığına yönelik soruları üzerine Öztürk, "Nasri bugün gerçekten sakattı. Oynamayı çok istiyordu. Maçtan önce de bu nedenle üzgündü. Bir kriz durumu yok. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olma hedefiyle sezona başladık. İnşallah da böyle gidecek. Elimizden geleni yapacağız. Bu kolay değil. İstanbul takımları çok güçlü ama biz bir atılım yaptık. Sadece Antalyaspor'a değil, Anadolu'ya yatırım yaptık. Üst sıralarda böyle takımlar olsun, biz de keyifle seyredelim." ifadelerini kullandı.



Öztürk, yabancı oyuncu sınırlamasının olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.



Özyaçın: "Galatasaray böyle olmamalı"



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Galatasaray'ın oyununu beğenmediğini söyledi.



Hava sıcaklığını mazaret olarak kullanmamak gerektiğini dile getiren Özyalçın, "Antalyaspor'un Galatasaray'a karşı aldığı bir puan, kırmızı-beyazlı takımın hanesine başarı olarak kaydedildi. Takımımızın bugüne kadar oynadığı oyunun aksine, özellikle ikinci yarıdaki futbolunu beğenmedim. Bana göre 12'nci hafta rahatlıkla kimin önde gideceğini dair size bir şeyler söyleyebilirim. Ben bugün memnun değilim, Galatasaray böyle olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.



Ergün: "Bizi biz yapan özelliklerimizi gösteremedik"



Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, karşılaşmanın sıcak ve nemli bir havada oynandığını dile getirirken, milli takımdan dönen futbolcularda ciddi yorgunluk belirtileri olduğunu ancak bunu mazeret olarak görmediklerini bildirdi.



"Sahada bizi biz yapan özelliklerimizi gösteremedik." diyen Ergün, agresif oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını, bu nedenle şansların eşitlendiğini vurguladı. Öne geçmenin avantajını geri yaslanınca kaybettiklerini ve gole davetiye çıkardıklarını anlatan Ergün, "Bu şartlarda kaybedebilirdik. Onun için almış olduğumuz bir puan, lig maratonunda bize artı olarak kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.



Ergün, bir soru üzerine, şunları kaydetti:



"İlk 3 haftadaki tempolu, arzulu, istekli ve başarılı oyunumuzu yeniden göstermek zorundayız. Bu durum olmazsa galibiyetten uzaklaşıyoruz. Bu hafta iyi hazırlanarak Kasımpaşa maçına yine arzu ve istekle, coşkulu şekilde çıkmak istiyoruz. Milli maç arasına kadar 3 maçımız var. Bu üç maçta yine amacımız kazanmak."



Serdar Aziz'in karşılaşmadan erken çıkışıyla ilgili Ergün, "Serdar Aziz, burnunda kırık olması sebebiyle, 'Havadan ve nemden nefes alamıyorum.' diye sağlık ekibine söyleyip, oyundan çıktı. Sonuçta bunlara da uyum sağlamamız gerekir. Futbol içinde olan şeyler. Sıcak, nem, yeri gelecek soğuk hava. Bizim doğal olarak puan kayıplarını minimize etmemiz gerekir. Takımımıza güveniyoruz. Feghouli, kısa süre oynamasına rağmen ne kadar etkili olabileceğini gelecek adına gösterdi. Teknik heyetimiz çalışmalarını yapacaktır. Linnes'in maçın sonunda sıkıntısı olmuştu ama yine de oyuna devam etti. Durumu yarın belli olacak." şeklinde konuştu.