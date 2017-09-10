Maçın Ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, üstün oynadıkları bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.



Diyadin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, kanatları iyi kullandıklarını aktararak, "İlk yarı çok doğru işler yaptık. Kaçırdığımız goller de var. İlk yarı istediğimiz skoru aldıktan sonra ikinci yarı dengeli oynadık. Takım savunmasını da iyi yaptık. Başından sonuna kadar oyun ve gol pozisyonu anlamında üstün olduğumuz maçı kazandık." diye konuştu.



Ligin devam ettiğini, her maça final karşılaşması gibi motive olmaları gerektiğini vurgulayan Diyadin, gelecek haftalarda çıkışlarını sürdürmek için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.



Eskişehir Kulübünden ise basın toplantısına katılan olmadı.