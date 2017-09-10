TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyeti kaçırmalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman Özköylü, son derece iyi oynadıkları bir maçı kaybetme noktasına kadar geldiklerini aktararak, "Baştan sona üstün oynadığımız bir maçı berabere bitirdiğimiz için üzgünüm." dedi.



İkinci yarıda yedikleri beraberlik golünün ardından rakip kalede etkili olmaya çalıştıklarını dile getiren Özköylü, şunları kaydetti:



"Golü ararken, basit hatalar nedeniyle maçı kaybedebilirdik. Gökhan Karadeniz'in sakatlığı nedeniyle şansızlık yaşadık. İkinci yarı risk aldı, oynadı ve golünü atmasının ardından çıkarmak zorunda kaldık. Orta sahada kaybettiğimiz bir top sonrası penaltıdan yediğimiz golle de berabere kaldık."



Henüz dört maçtır beraber oynayan bir takım olduklarına değinen Özköylü, "Özellikle 60 dakikalık oyun için futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu ligde çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Her takım ne kadar iddialı ise biz de o kadar iddialıyız. Fiziksel ve taktiksel anlamda daha oturtmamız gereken işler var. Hızlı gelişiyoruz. Bu ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor gerçeğini herkese göstereceğiz." şeklinde konuştu.



Samsunspor cephesi



Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, özellikle ilk yarı kendi kalitelerine yakışmayan bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.



Maçta kötü oynadıkları bölümler için çözüm üretmeleri gerektiğini vurgulayan Özalan, "Topa az sahip olduğumuz için hücumda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı daha iyi mücadele eden ve gol bulmak için çabalayan bir ekiptik. Takımın kondisyonundan memnunum. Bunu sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu kadar pozisyona girdiğimiz bir deplasmanda berabere kalmamız üzüntü verici. Yeni katılan oyuncularımız ile bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.



İlk yarıda bekleneni verememesi nedeniyle Samaras'ı çıkarmak zorunda kaldığını belirten Özalan, "Samaras kenar oyuncusu. Ayite hazır olmadığı için santrafor görevi verdik. Duvar pasları yaparak takımın rahat çıkması için oynattık. İstediklerimizi yapamayınca çıkarmak zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.