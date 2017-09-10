Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına 7-8 opsiyonla hazırlandıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, zor deplasmana bir sistem üzerinde hazırlanarak geldiklerini ve B planlarının bulunduğunu ifade etti.



Fenerbahçe'nin kendilerine karşı üçlü orta sahayla maça başladığını hatırlatan Avcı, "Fenerbahçe, geçen sene ligin takım boyu en uzun, en geniş alanda oynayan ekiplerinden bir tanesiydi. Şimdi takım boyu kısa ve dar alanda birbirine yakın oynayan bir takım. Çok faul kazanan, kenar ortaları fazla yapan, topa en çok sahip olan ve değerli oyunculardan kurulu bir takım. Aykut hocaya teşekkür ediyorum. Değerli bir takım olduğumuzu hissettirip maça üçlü orta saha ile başladılar." diye konuştu.



Duran topların Fenerbahçe için çok önemli bir silah olduğunu ve bugün Fenerbahçe'nin silahı olan duran toptan gol bularak, maça başladıklarını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:



"Aslında bundan daha güzel başlangıç olamaz. Kazanırken de bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Oyunun hızını top rakipteyken de bizdeyken de gerçekleştiremedik. Top rakipteyken uzak kaldık, top bizdeyken de çabuk kaybettik. Geçişlerde 26 tane top kaybımız var. Bu bizim takım için doğru bir rakam değil. Skoru elde ettikten sonra kaleyi düşünmedik, düşünsek daha net pozisyonlar olurdu."



"Burada kazanabilmek son derece önemli"



Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Kadiköy'de galibiyet almanın çok önemli olduğunu belirtti.



Fenerbahçe seyircisinin takımına önemli bir itici güç olduğunu aktaran Avcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Biz Avrupa kupaları oynuyoruz. Avrupa kupası oynarken ligde nasıl rakip analizi yapıyorsak, Avrupa kupalarında da rakiplerin analizini yapıyoruz. Biz Avrupa'da oynarken hakem analizi de yapıyoruz. Bu analizlerde çok dalgalanma olmuyor. İkinci golle ilgili sıkıntı yok. Kartların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe seyircisi baskı yapıyor, hakem 40. dakikada sarı kart veriyor. Bu kadar kolay sarı kart olmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.