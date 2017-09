Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, oynadıkları 8 resmi maçın 5'inde kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu belirterek, "Kalemize atılan ilk şutun gol olması, sezon başı klasiği haline geldi." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, Medipol Başakşehir'in, son 3 sezonda büyük takımlar kadar puan topladığını dile getirerek, "Böyle bir rakibe karşı 2-0'dan dönmek kolay değil. Transferleriyle, uzun zamandır beraber çalıştığı teknik direktörüyle, özellikle bu sezon daha oturmuş oyunuyla beraber, hızlı hücumları son derece iyi yapabilen bir takım karşısında futbolcu arkadaşlar, skoru dengelemeyi başardılar. Beraberlikten sonra üçüncü golü de son derece fazlasıyla istekli bir şekilde aradık." ifadelerini kullandı.



Oyuna bakıldığı zaman mağlubiyeti hak etmediklerini kaydeden Kocaman, "Maçın genel bir değerlendirmesi yapıldığı zaman, bloklanmış toplarla beraber 40-45 orta, 30'a yakın şut, 7-8 tane gol pozisyonu ve girmeyen top. Bundan sonra söyleyecek bir şey yok. Skoru kötü biten maçlardan sonra bütün hatalar daha fazla göze batıyor. Temel olarak bireysel hatalar tekrarlanıyorsa, o zaman oyuncularla ilgili düşünmek lazım. Şu oyuna bütün olarak bakıldığı zaman çok yazık." diye konuştu.



"Medipol Başakşehir, ligin ne yaptığını bilen tek takımı"



Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in takım performansına övgüde bulundu.



Medipol Başakşehir'in çok güçlü bir takım olduğunu bildiren Kocaman, "Medipol Başakşehir, ligin ne yaptığını bilen tek takımı. Maçın ilk yarısında onlar oyun kurmaya çalışırken top kazanıp, atağa çevirip, sonuçlandıramadığımız pozisyonlar var. Bütün olarak baktığınızda geride kalan 3 maç için de söyleyebilirim, çok yazık oluyor. Bunu bir şekilde tersine çevireceğiz. Takımın özellikle ofansif kapasitesi, atabilme kapasitesi birkaç hafta sonra çok daha fazla olacak. Fenerbahçe standardının çok üzerinde gol yiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ceza sahası içerisine çok fazla top indiren takımlardan biri olduklarını hatırlatan Kocaman, "Esas sorun, ceza sahası içerisine gelen o topları içeriye atmayı başaran oyuncuları bir araya getirmek. Oyuncuların oynama süresi, bu oyunla arttıkça, dönemsel sıkıntılı sürecin ötesinde çok daha iyi şeyler olacağını görüyorum. Temel problem, gol atma kapasitesi yüksek oyuncuları çok fazla bir arada oynatamadık. Oynadığım kadrodan hiçbir şikayetim yok. Bu oyuncuların kaliteleri belli. İlk defa bütün olarak antrenmanı dün yaptık. Dünkü antrenmanda maç öncesi antrenmandı." diyerek sözlerini tamamladı.