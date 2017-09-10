Maçın Ardından

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakibi yakalamak kolay değildi." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda 4-5 net pozisyonları olmasına rağmen bunları gole çeviremediklerini kaydetti. Kırmızı kartın dengelerini bozduğunu belirten Eroğlu, "Skor 2-0 oldu 2-2'yi yakalayabilirdik ama olmadı. Rakibi yakalamak kolay değildi." diye konuştu.



Eroğlu, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini savunarak, "Her zaman yerli oyuncularımızla, oyunumuzla övülen bir takımız. Destek istemiyoruz ama görülen hareketlerde düdük çalınmasını istiyoruz. Bu maçta kaybetsek de çok şey kazandık." ifadelerini kullandı.



Çaykur Rizespor cephesi



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da rakibin 10 kişi kalmasının kendilerini oyun disiplininden uzaklaştırdığını kaydetti.



Karaman, 11'e 11 oynarken daha dinamik ve disiplinli bir takım görüntüsü verdiklerini aktararak, "Altınordu ligin en genç takımı, biraz daha deneyimli oyuncuları olsa lige damgasını vurur. Bu maçta önemli olan 3 puandı." şeklinde görüş belirtti.