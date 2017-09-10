Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlubiyeti hak ettikleri bir karşılaşma olduğunu söyledi.



Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için uğraştıklarını ancak başaramadıklarını belirterek, "Bizim için kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir akşam oldu. Potansiyeli iyi olan bir takımız. Bunu daha önceki müsabakalarda gösterdik. Demek ki organizasyonumuz ve oyuncularımızın günlük performansı günlük formu bu maç için yeterli seviyede değilmiş." diye konuştu.



Maça hazırlanma konusunda bazı eksikliklerin olabileceğini vurgulayan Akçay, "Bütün bunlar bir araya geldiğinde böyle bir akşam yaşadık. Dediğim gibi takımımızın potansiyeli iyi. Zaman içinde bunları aşabilecek arkadaşlarımız var. Her zaman olduğu gibi biz takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Aytemiz Alanyaspor cephesi



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise oyuncularını, iyi bir performans sergileyerek 3 puan aldıkları için tebrik etti.



Konya'ya 3 puan almak için geldiklerini ifade eden Susic, "3 forvetle oynadık. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Konya'da seyircisiz oynanması bizim için bir avantaj teşkil etti. Konyaspor'a da Avrupa kupalarındaki maçında başarılar diliyorum. Muhtemelen akılları da oynayacakları o maçtaydı." değerlendirmesinde bulundu.