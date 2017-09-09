TFF 1. Lig'in 4. haftasında Elazığspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Denizlispor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, alınan sonucun kendisini şaşırttığını söyledi.



Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyet nedeniyle söylenecek çok fazla sözünün olmadığını ve ilk yarı rakibe pozisyon dahi vermedikleri maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



İkinci yarı yedikleri gole rağmen açığı kapatmak için mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:



"Hiç aklımın ucundan geçmeyen bir mağlubiyet oldu. Bu maçın berabere biteceğini bile düşünmüyordum. Neticede kaybettik. Bundan sonraki süreç çok farklı olacak. Ben de dahil olmak üzere bütün oyuncular elini taşın altına koyacaklar. Denizlispor büyük bir camiadır. Değeri kaybedilince anlaşılır. İnşallah futbolcu kardeşlerimiz bunu anlar. Transfer yapamadık. Futbolcu kardeşlerimizin biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor."



Elazığspor cephesi



Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligin en zor deplasmanlarından birine geldiklerini, kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.



Denizlispor'un sahada neler yapabileceğini öngördüklerini belirten Altıparmak, "Dezavantajları olarak sakatlıkları vardı. İlk yarım saat denk geçti. Denizlispor'un ilk dakikalarda bize karşı pozisyonları oldu. Yaptığımız iyi pasların neticesinde iki farklı öne geçtik. İkinci yarıyı hem televizyondan hem de stattan izleyenler zevk almışlardır. Biz belki çok daha farklı kazanabilirdik. Çok iyi bir mücadele verdik. Takımın istek ve arzusundan, ikinci yarı sergilenen futboldan memnunum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.