Maçın Ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendikleri maçta, oyuncularının kalitelerini ve yeteneklerini sahaya koyduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını ve hak ettikleri sonucu aldıklarını belirtti.



İlk yarı oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu, ikinci yarıda ise rakibe geçtiğini vurgulayan Güneş, "Zor bir maçtı. Zor bir zemin vardı. Şartlar ne olursa olsun, kazanma isteğimiz sahaya yansıdı. İlk yarıda golleri kaçırdık. Bir pozisyonda rakip gol atabilirdi. 3-4 tane pozisyon vardı. İkinci yarıda penaltıyı değerlendirsek, oyun daha rahat hale dönüşebilirdi. Tam tersi oldu ve penaltıyı kaçırdık. Arkasından 10 kişi kaldık. Bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalıp maçı galip tamamlamak, oyuncuların kazanma hırsının ön planda olduğunu gösteriyor. Kalitelerini ve yeteneklerini sahaya koydular. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Şenol Güneş bir soru üzerine şunları kaydetti:



"Hafta arasında hiç konuşmadım. Oyuncu ve takımla ilgili her şeyi söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Buna alıştık. Ben olayın içinde yokum. Kimseye cevap vermedim. Zaman zaman hakaretler de oldu. Biz işimizi yapıyoruz. Beşiktaş'ı beğenen de olur beğenmeyen de. Hepsine saygı duyacağız. Diğer 3 maçımızı da kazanacağımızı düşünüyordum, arada bir beraberlik oldu. Son maçımızdan 3 puan aldık. Tabii daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Pozisyonları gole çevirmemiz, rakibe pozisyon vermememiz gerekiyor. Hayalimiz bu. İnşallah bir gün başarırız."



"Oyuncu tercihlerinden bir yere gitmek doğru değil"



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacakları maçın farkı olacağını belirten Güneş, "Porto maçı farklı bir karşılaşma. Bu maçtan önce kazanmamız ve kazanma isteğimiz önemliydi. Onu iyi yaptık. Fiziksel bir yorgunluk oldu. Fiziksel gücü ligde iyi olan bir takıma karşı kendi sahasında 10 kişi oynamak ve galibiyetle sahadan ayrılmak, bir yıpranma meydana getirdi." dedi.



"Oyuncu tercihleri tartışılacak şeylerdir." diyen Şenol Güneş, şöyle devam etti:



"Kimi oynatsanız tartışılır, eleştirilir. Saygısızlık yapılmazsa da gayet normaldir. Sahada isteneni vermeyen oyuncuyu biz de eleştiriyoruz. Bu normaldir, normal karşılayacağız. Oyuncu tercihlerinden bir yere gitmek doğru değil. Sonuçtan sebep bulunmaya çalışılıyor. Sebepten de sonuçları biz buluruz. Alınan sonuçtan sonra, 'O olsa, bu olsa.' deniyor. Buna da söyleyecek bir şeyimiz yok. İsimlere takılmak doğru değil. Benim için bugün oynamayan Orkan Çınar da Mustafa Pektemek de oynamayı hak ediyor. Yeni gelen arkadaşlar da var. Onlara şans versek başka türlü, vermesek başka. Bunlar konuşulacak. 'Neden konuşuldu' diye söylemiyorum. Onlar üzerinden bana, benim üzerimden başkana, başkan üzerinden kulübe zarar vermek istemeyi doğru bulmuyorum. Eğer Beşiktaş'a zarar vermek isteniyorsa, direkt onu söylemek lazım."



"Sahada 10 kişi kalınca başka bir oyun formatı çıktı"



Cenk Tosun'u oyuna almayı planladığı dakikalarda Dusko Tosic'in kırmızı kart görmesi nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini anlatan Güneş, "Cenk'i alacaktım ancak o sırada sahada 10 kişi kalınca, başka bir oyun formatı çıktı." ifadelerini kullandı.



Cenk'in performansından dolayı değil, oyunun gidişiyle alakalı olarak kulübede kaldığına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bunlara biz alıştık, hepimizin alışması gerekiyor. Biz bir aileyiz. Başkanımız var, hocamız var, oyuncumuz var, seyircimiz var. Hepimiz yerimizi biliyoruz. Benim hafta arasında hiçbir beyanatım olmadı ama yazan arkadaşlar var. Tekrar söylüyorum benim hiç öyle beyanatım olmadı. 'Neden yazdınız' demiyorum ama benim ağzımdan yazmayın. Yazıyı yazın ben razıyım. Düşüncenizi kendi ağzınızdan yazın. Beni ortak etmeseniz daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.



Necip Uysal'ın performansı ile ilgili görüşleri sorulan Güneş, "Herkes iyi niyetle oynadıktan ve çalıştıktan sonra, sahada şans geldiğinde bunun karşılığını alır. Necip mevki olarak orada fazla oynayan bir oyuncu değil. İyi niyetle oynadı. Çok da faydalı oldu. Hatası yok muydu, eleştirilebilir. Bazen pozisyon hataları oldu. Tabii bu onun kötü oynadığını göstermez. Takıma katkı yaptı, memnunuz." şeklinde görüş belirtti.



Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Güneş, şu ortamda hiç konuşmamanın, en güzel yanıt olacağını sözlerine ekledi.